Doanh số xe điện toàn cầu trên đà chậm lại sau khi Trung Quốc siết ưu đãi

Lượng xe điện toàn cầu bán ra được gần 2 triệu chiếc trong tháng 11, chỉ tăng 6% so với cùng kỳ do thị trường Trung Quốc chững lại, còn Mỹ giảm sâu.

Dữ liệu trên được công ty phân tích thị trường Benchmark Mineral Intelligence (BMI) công bố ngày 12/12, với mức tăng doanh số trên đà chậm lại.

Trong tháng 11, lượng xe điện bán ra tại Trung Quốc đạt 1,3 triệu chiếc, tăng 3%, mức tăng theo năm thấp nhất kể từ đầu năm ngoái. Họ là thị trường lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa doanh số toàn cầu. Việc Bắc Kinh loại xe điện khỏi danh mục ngành công nghiệp chiến lược, giảm trợ cấp vào cuối năm dự kiến ảnh hưởng đến tâm lý người dùng nói chung.

Xe điện BYD Dolphin Surf tại sự kiện giới thiệu xe của hãng tại Berlin, Đức, 21/5. Ảnh: Reuters

Bắc Mỹ cũng tiếp nối đà giảm sâu từ tháng 10, với lượng đăng ký xe điện giảm 42%, xuống còn hơn 100.000 xe. Tình trạng này tương đồng với dự đoán của nhiều doanh nghiệp ôtô, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngưng ưu đãi cho loại phương tiện này.

Trong khi đó, châu Âu ghi nhận mức tăng 36%, đạt 400.000 xe. Lượng mua xe điện chạy pin và xe hybrid cắm điện duy trì tăng trưởng mạnh nhờ chương trình ưu đãi của nhiều quốc gia thành viên. Tại Pháp, thị trường đang phục hồi sau nhiều tháng trầm lắng bởi chính phủ giảm trợ cấp đầu năm 2025.

Italy ghi nhận doanh số kỷ lục với gần 25.000 chiếc trong tháng 11, sau khi triển khai chương trình tặng tới 12.000 USD cho mỗi người dân chuyển đổi xe xăng sang điện. Đến nay, chương trình phân bổ 597,3 triệu euro (khoảng 700 triệu USD), dự kiến sẽ thay thế khoảng 39.000 xe chạy nhiên liệu hóa thạch.

Mặc dù vậy, tính lũy kế cả năm 2025, thị trường Trung Quốc vẫn ghi nhận mức tăng 19%, đạt 11,6 triệu xe, đẩy doanh số toàn cầu lên 18,5 triệu, tăng 21%.

BMI nhận định nhu cầu xe điện tiếp tục tăng trưởng ở mức khác nhau, định hình bằng sự hỗ trợ chính sách. Trong đó, hai thị trường có sự biến động lớn là Trung Quốc và Mỹ. 2026 là năm chấm dứt kỷ nguyên ưu đãi xe điện, khi loại này bắt đầu chịu mức thuế mua hàng 5%.

Trong khi đó, doanh số tại Mỹ được dự báo tiếp tục sụt giảm. "Chính sách tín dụng thuế có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường", ông Charles Lester, quản lý dữ liệu của BMI, nói.

Tuần trước, ông Trump đã cắt giảm tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp (CAFE) còn 34,5 dặm mỗi gallon nhiên liệu (tương đương 6,82 lít cho mỗi 100 km), thay vì mức 50,4 (4,67 lít cho mỗi 100 km). Tức, xe trung bình có thể di chuyển được 100 km với 6,82 lít xăng, thay vì với 4,67 lít như quy định của Tổng thống tiền nhiệm.

Còn Liên minh châu Âu (EU) dự kiến thụt lùi mục tiêu xe điện. Tuần tới, họ dự kiến công bố gói hỗ trợ với ngành ôtô, gồm nới lỏng quy định cấm xe xăng vào năm 2035.

Bảo Bảo (theo Reuters, BMI)