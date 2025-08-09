Italy tặng gần 12.000 USD cho mỗi người dân đổi sang xe điện

Chính phủ hỗ trợ gần 12.000 USD cho cá nhân và 23.000 USD cho doanh nghiệp nhỏ để đổi ôtô xăng sang điện, với mức hỗ trợ tối đa 30% giá trị xe mới.

Thông tin trên được Bộ Môi trường và Năng lượng Italy công bố ngày 8/8. Mức hỗ trợ trên nằm trong khoản trợ cấp mới trị giá gần 600 triệu euro (tương đương gần 700 triệu USD) cho người dân, doanh nghiệp mua xe điện.

Một chiếc ôtô điện sạc tại Rome, Italy, ngày 28/4/2021. Ảnh: Reuters

Động thái này nhằm thúc đẩy chuyển đổi trong bối cảnh doanh số xe điện giảm. Theo đó, chính phủ Italy hỗ trợ tiền mua xe tối đa 10.000 euro (khoảng 11.650 USD) cho cá nhân và tối đa 20.000 euro (23.000 USD) cho doanh nghiệp nhỏ tại khu vực đô thị lớn. Mức hỗ trợ không quá 30% giá trị ôtô cá nhân hoặc xe thương mại chạy điện mới.

Việc khoanh vùng đối tượng trong khu đô thị lớn nhằm hướng tới mục tiêu giảm ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí trong các khu vực này. Khoản trợ cấp trên sẽ trích từ quỹ phục hồi hậu Covid của Liên minh châu Âu (EU).

Để được hưởng hỗ trợ tài chính, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ cần loại bỏ một chiếc xe xăng, diesel có mức khí thải dưới chuẩn Euro 5, niên đại sản xuất trước năm 2015.

Ngành xe điện đang gặp khó khăn ở châu Âu, thị trường tiêu thụ lớn thứ hai thế giới, bởi mức giá cao và thiếu trạm sạc.

Theo kết quả khảo sát 15.000 lái xe trên thế giới của Shell công bố hai tháng trước, rào cản chính với xe điện là chi phí. Tỷ lệ e ngại chuyển sang xe điện đặc biệt cao tại châu Âu, với 41%. Thêm vào đó, tốc độ cải thiện trải nghiệm sạc điện khu vực này còn chậm. Chỉ 17% tài xế châu Âu được hỏi nói trạm sạc công cộng mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra, một tỷ lệ rất thấp so với 69% ở Trung Quốc và 71% ở Mỹ.

Tỷ trọng xe điện trên sản lượng bán xe cũng ở mức thấp. Tại Italy, xe chạy pin chỉ chiếm 6% doanh số xe mới trong tháng 6, chưa bằng một nửa tỷ lệ trên toàn EU.

Năm tới, EU dự kiến sẽ xét lại lệnh cấm bán xe xăng và dầu diesel mới từ năm 2035. Liên minh này đang chịu áp lực lớn từ ngành công nghiệp ôtô và chính phủ một số nước, làm chậm quá trình chuyển đổi xe điện.

Bảo Bảo (theo Reuters)