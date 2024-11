Doanh số xe điện có thể tăng mạnh trước nhiệm kỳ của ông Trump

MỹDoanh số xe điện tháng 11 được dự báo đạt 1,32 triệu xe, tăng 6,6% so với cùng kỳ 2023, và tiếp tục tăng trong ít tháng tới.

Doanh số xe mới trong tháng 11 được đánh giá sẽ giúp duy trì doanh số hàng năm ở mức 16 triệu xe. Cụ thể, doanh số tháng 11 dự kiến đạt 1,32 triệu xe, giảm 1,3% so với tháng 10 nhưng cao hơn 6,6% so với cùng kỳ 2023.

Trong đó, doanh số xe điện có thể tăng mạnh nếu người tiêu dùng phản ứng với sự thay đổi tiềm năng về tín dụng thuế liên bang dưới chính quyền mới sắp tới.

Các mẫu xe điện thuộc các thương hiệu Mỹ tại một trạm sạc của Tesla. Ảnh: Tesla

Theo Charlie Chesbrough, nhà kinh tế cấp cao tại Cox Automotive: "Khi bầu cử Mỹ đã kết thúc, chúng ta có thể thấy doanh số xe đạt mức cao vào cuối năm. Người tiêu dùng có thể sẵn sàng mua một chiếc ôtô mới. Thêm vào đó, khả năng chi trả cho việc mua xe đang cải thiện nhờ các ưu đãi cao hơn và lãi suất cho vay ôtô giảm".

Mức tồn kho xe mới đã vượt con số 3 triệu chiếc vào đầu tháng 11 lần đầu tiên kể từ đại dịch, cao hơn 677.000 xe so với năm trước. Số ngày cung ứng đạt 85 vào đầu tháng 11, tăng hai ngày so với đầu tháng 10 và tăng 10 ngày so với tháng 11/2023. Mức tồn kho cao hơn cũng đang đẩy các mức ưu đãi lên cao hơn, với 5 tháng liên tiếp có mức ưu đãi của tháng sau cao hơn tháng trước và đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2021.

Có nhiều suy đoán về ảnh hưởng của chính quyền mới đối với thị trường ôtô, đặc biệt liên quan đến xe điện và tiêu chuẩn khí thải. Chesbrough lưu ý: "Chúng ta có thể thấy sự gia tăng trong doanh số xe điện và hybrid sạc điện trong vài tháng tới khi người mua tận dụng các ưu đãi có thể biến mất vào năm 2025".

Có lo ngại rằng các khoản tín dụng thuế liên bang cho xe điện và hybrid sạc điện có thể bị giảm hoặc thậm chí loại bỏ khi chính quyền mới nhậm chức. Vì thế, người tiêu dùng có thể đổ xô đi mua xe trong lúc còn các khoản hỗ trợ, giúp doanh số của dòng xe xanh tăng cao trước khi sang 2025.

Mỹ Anh