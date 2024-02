Doanh số xe cỡ C giảm hơn một nửa

Trong tháng đầu 2024, chỉ có 904 xe cỡ C giao đến khách hàng, trong đó mẫu Honda Civic có biên độ giảm thấp nhất.

Tháng đầu 2024, số xe bán ra trong phân khúc cỡ C giảm hơn một nửa so với tháng trước. Chỉ có 904 xe bán ra, giảm 1.021 xe. Đây cũng là lần hiếm hoi doanh số phân khúc cỡ C bán không quá 1.000 chiếc một tháng, trong 2023 chỉ có duy nhất tháng 5 là bán dưới mức này (965 xe).

Hai vị trí đứng đầu phân khúc thuộc về các mẫu xe do Thaco lắp ráp, phân phối tại Việt Nam, là Mazda3 và Kia K3. Trong đó, Mazda đứng đầu với 398 xe, giảm 57% so với tháng trước, K3 bán 175 xe, giảm 53%. Cùng kỳ năm trước, doanh số lần lượt của hai mẫu xe này là 384 xe và 225 xe.

Đứng thứ ba là Hyundai Elantra, với 153 xe bán ra, thấp hơn 59% so với tháng trước. Tháng 1/2023, Elantra bán được 213 xe. Đứng thứ 4 là xe nhập khẩu Honda Civic với 129 xe giao đến khách hàng, giảm 13 xe so với tháng trước (9%), đây là mức giảm thấp nhất trong phân khúc. Xếp cuối cũng là mẫu xe nhập khẩu Toyota Altis, bán ra 49 chiếc, giảm 57% so với tháng trước.

Honda Civic tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Tình trạng giảm doanh số trong đầu 2024 không chỉ ở xe cỡ C mà còn diễn ra ở mọi phân khúc. Lượng bán ôtô tháng đầu 2024 đạt 19.243 xe, giảm đến 50% so với doanh số tháng cuối 2023. Lý do vì lượng khách hàng đã đổ dồn mua xe trong nửa cuối 2023, lúc Chính phủ áp dụng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp.

Từ 2024, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ hết hiệu lực, các hãng, đại lý vẫn duy trì khuyến mãi, giảm tiền mặt để thu hút khách hàng trước Tết, nhưng lượng bán vẫn không cải thiện. Việc thu nhập bị ảnh hưởng sau một năm kinh tế không có sự bứt phá cũng là yếu tố khiến người dân ít chịu chi cho những mặt hàng giá trị lớn như ôtô.

Tân Phan