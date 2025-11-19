Doanh số VinFast Limo Green vượt Toyota Innova Cross

Limo Green bán ba tháng vượt doanh số Innova Cross bán trong 10 tháng đầu 2025.

Với doanh số 4.160 xe, mức kỷ lục của toàn phân khúc trong tháng 10, VinFast Limo Green vẽ lại bức tranh thị phần nhóm xe đa dụng nói chung tại Việt Nam. Từ trước đến nay, chưa mẫu MPV cỡ trung nào vượt quá doanh số 3.000 xe trong một tháng. Thậm chí với những dòng cỡ nhỏ giá dễ tiếp cận hơn như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz cũng chưa một lần đạt được.

Mức bán hơn 4.000 xe của Limo Green đẩy các đối thủ đồng hạng cỡ trung như Toyota Innova Cross, Hyundai Custin xuống dưới. Doanh số mẫu xe VinFast tháng 10 gấp hơn 5 lần đối thủ Toyota, gấp 35 lần đối thủ Hyundai.

Chỉ sau ba tháng bán ra, doanh số Limo Green vượt hai đối thủ bán trong 10 tháng. Đây tiếp tục là một kỷ lục mới của VinFast khi vượt mặt các đối thủ dùng động cơ đốt trong, hybrid trong thời gian ngắn.

Mẫu xe của VinFast đánh thẳng vào nhóm kinh doanh dịch vụ, các trang bị ở mức cơ bản. Trong khi hai đối thủ phong phú hơn về mặt tiện nghi, an toàn, đồng thời kết hướng đến khách có nhu cầu kinh doanh và sử dụng cá nhân, gia đình. Giá bán của Limo Green ở mức 749 triệu đồng, thấp hơn nhiều Innova Cross (825-1.005 triệu), Custin (820-974 triệu đồng).

Mẫu Limo Green lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Với lợi thế chi phí vận hành rẻ (sạc điện so với đổ xăng), mẫu MPV đầu tiên của VinFast thu hút nhiều cá nhân lẫn công ty kinh doanh dịch vụ vận tải. Lượng bán tăng gấp hai lần so với tháng 9 một phần từ các đơn hàng dồn giao từ trước. Những lợi thế khác của VinFast Limo Green là chính sách miễn phí sạc, ưu đãi lệ phí trước bạ 100% từ nhà nước.

Tính toàn phân khúc MPV nói chung tại Việt Nam trong tháng 10, doanh số Limo Green đứng đầu, nhiều hơn cả cái tên quen thuộc Mitsubishi Xpander (2.644 xe). Còn lũy kế từ đầu năm, lượng bán mẫu xe thương hiệu Việt hiện đứng thứ hai chỉ sau mẫu xe Mitsubishi (15.082 xe), vượt những Toyota Veloz, Honda BR-V bán trong 10 tháng.

Phân khúc MPV cỡ trung còn nhiều sản phẩm như GAC M6 Pro, MG G50, BYD M6, Haima 7X, nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung