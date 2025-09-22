Doanh số sedan cỡ C xuống mức thấp trong ba năm qua

Doanh số tháng sau 8 ghi nhận mức thấp nhất kể từ 2023, một chỉ dấu cho thấy phân khúc sedan cỡ C đang dần thoái trào.

Thị trường sedan cỡ C sau khi ghi nhận tín hiệu khởi sắc trong tháng 7 đã nhanh chóng hạ nhiệt ở tháng 8. Toàn phân khúc chỉ đạt 418 xe, thấp hơn gần 15% so với tháng trước là 490 xe, và cũng là mức thấp nhất kể từ 2023.

Bộ đôi Nhật - Hàn do Thaco lắp ráp, phân phối vẫn là những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Mazda3 tiếp tục dẫn đầu với 197 xe bán ra, song giảm hơn 14% so với mức 231 xe tháng trước. Kia K3 giữ ngôi á quân với 104 xe, giảm 16,8% so với tháng 7 (125 xe). Honda Civic đạt 55 xe, gần như đi ngang so với tháng trước. Hyundai Elantra giảm nhẹ với mức bán 43 xe. Toyota Corolla Altis vẫn bán ít nhất phân khúc với chỉ 19 xe giao đến khách hàng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, toàn thị trường sedan cỡ C bán ra 3.850 xe, giảm gần 47% so với cùng kỳ 2024 (7.231 xe). Trong đó, Mazda3 đóng góp 1.683 xe và Kia K3 đạt 1.128 xe, bộ đôi này chiếm 72% doanh số phân khúc trong tháng 8 và hơn 70% thị phần cộng dồn từ đầu năm. Ba mẫu Elantra, Civic, Corolla Altis cộng lại chưa đến 1.100 xe.

Dù các hãng liên tục triển khai ưu đãi, giảm giá để kích cầu, diễn biến thị trường cho thấy sedan cỡ C vẫn đang chật vật trước sức ép SUV đô thị, dòng xe được khách hàng phổ thông ưa chuộng hơn nhờ thiết kế gầm cao, không gian rộng và tính linh hoạt. Ngoài ra, sự xuất hiện càng nhiều của các mẫu xe điện cũng gây sức ép lên các xe gầm thấp.

Toyota Corolla Altis - mẫu xe có mức bán thấp nhất phân khúc trong tháng 8/2025. Ảnh: TMV

Bên cạnh đó, tháng 8 trùng với tháng Ngâu, khiến ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý mua xe của người Việt khi khách hàng có xu hướng hạn chế các quyết định mua sắm lớn trong giai đoạn này. Việc sụt giảm doanh số không chỉ ở phân khúc sedan cỡ C mà còn lan sang nhiều phân khúc khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường ôtô nói chung chững lại trong tháng qua.

Hồ Tân