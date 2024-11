Doanh số sedan cỡ C tiếp tục lập đỉnh

Trong tháng 10, mức bán của sedan cỡ C tại thị trường Việt Nam tiếp tục tăng, với các mức tăng cao nhất nằm ở xe nhập khẩu.

Trong tháng thứ hai áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ từ Chính phủ, doanh số của phân khúc sedan cỡ C tại thị trường Việt Nam tiếp tục tăng. Có 1.381 xe giao đến khách hàng, tương đương mức tăng 10% so với tháng trước. Tuy vậy, biên độ tăng trái ngược với thứ hạng, tức những xe bán chạy nhất có mức tăng ít nhất, thậm chí giảm, và ngược lại.

Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là bộ đôi xe Nhật - Hàn do Thaco lắp ráp, phân phối. Mazda3 trong tháng 10 bán ra 676 xe, tăng hơn 16% so với tháng trước. Xếp sau là Kia K3, bán ra 381 xe, giảm 14%. K3 cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có mức doanh số giảm vào tháng 10. Mẫu xe Hàn Hyundai Elantra xếp hạng ba với doanh số 218 xe, tăng gần 22% so với mức 179 xe vào tháng trước đó.

Hai đại diện nhập khẩu duy nhất của phân khúc, bao gồm Toyota Corolla Altis và Honda Civic, vẫn xếp cuối, nhưng có biên độ tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 10. Mức bán của hai mẫu xe Nhật này tương đương nhau, Corolla Altis là 55 xe (tăng gần 50%), còn Civic là 51 xe (tăng hơn 200%).

Các mẫu xe nhập khẩu không được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ, tuy nhiên một số đại lý triển khai các chương trình khuyến mãi, hoặc giảm giá sâu nhằm tăng cạnh tranh với các đối thủ lắp ráp trong nước. Do đó mức bán của những mẫu xe này vẫn tăng trưởng mạnh trong tháng vừa qua.

Honda Civic hybrid tại triển lãm VMS 2024. Ảnh: Lương Dũng

Ngoài ra, Honda giới thiệu Civic thế hệ mới vào cuối tháng 10, với giá bán tăng nhẹ và bổ sung thêm phiên bản hybrid. Chính vì thế phiên bản cũ được khuyến mãi lớn nhằm đẩy hàng tồn, khiến doanh số của Civic tăng đột biến trong tháng 10.

Sedan cỡ C là một trong những phân khúc kén khách nhất thị trường Việt Nam, với số lượng mẫu xe chỉ là 5, trong đó 3 mẫu lắp ráp trong nước, 2 mẫu nhập khẩu. Tuy vậy, mức bán từng tháng trong phân khúc này ít biến động trong năm 2024, luôn được duy trì ở mức 800-1.000 chiếc. Cộng gộp 10 tháng đầu 2024, có gần 10.000 xe đã giao đến khách hàng.

Hồ Tân