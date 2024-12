Doanh số sedan cỡ C tháng 11: Civic tăng trưởng nhiều nhất

Có 1.563 xe bán ra trong tháng 11, trong đó Civic có mức tăng cao nhất 125%, tiếp theo đến K3 với 36%.

Trong tháng cuối cùng áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ, tổng doanh số sedan cỡ C thị trường Việt Nam tiếp tục đi lên. Cụ thể tổng số xe giao đến khách hàng là 1.563 chiếc, tăng hơn 13% so với tháng trước. Đây cũng là mức doanh số trong tháng cao nhất trong 2024 tính đến tháng 11. Tuy nhiên, các mẫu xe trong phân khúc có mức tăng giảm không tương đồng.

Bộ đôi xe Nhật - Hàn do Thaco lắp ráp, Mazda3 và Kia K3, vẫn giữ vững những vị trí đầu tiên. Mazda3 bán ra 667 xe, ít hơn tháng trước 9 xe. Còn K3 bán ra 520 xe, tăng hơn 36% so với tháng trước. Bộ đôi dẫn đầu chiếm 76% thị phần phân khúc cỡ C vào tháng 11, chiếm 72% nếu xét lũy kế 11 tháng 2024.

Hyundai Elantra vẫn là xe bán chạy thứ ba với 222 xe giao đến khách hàng, chỉ hơn tháng trước 4 chiếc. Mẫu xe nhập khẩu Honda Civic duy trì hạng 4 với 115 xe, tuy vậy đây lại là xe có biên độ tăng trưởng doanh số cao nhất trong tháng 11, hơn 125%. Mẫu xe nhập khẩu còn lại Toyota Corolla Altis tiếp tục xếp cuối với 39 xe giao đến khách hàng, giảm 29% so với tháng trước, là biên độ giảm cao nhất trong phân khúc.

Chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước được triển khai trong ba tháng qua đã kích cầu mua sắm không chỉ ở phân khúc sedan cỡ C, mà còn toàn thị trường. Bên cạnh đó, cuối năm cũng là dịp cao điểm nhu cầu mua xe, khiến thị trường trở nên sôi động. Các mẫu xe nhập khẩu tuy không được hưởng ưu đãi trước bạ, nhưng các đại lý cũng chủ động tung nhiều khuyến mãi.

Honda Civic trong hành trình Car Awards, tháng 11/2024. Ảnh: Minh Quân

Doanh số của mẫu xe nhập khẩu Civic trong tháng qua tăng đột biến một phần đến từ lý do các phiên bản chạy xăng được hưởng nhiều ưu đãi từ đại lý, nhằm "dọn kho" đón phiên bản hybrid ra mắt vào cuối tháng 10, khiến sức mua mẫu xe này tăng mạnh.

Tuy ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước không còn được hưởng ưu đãi trước bạ từ Chính phủ, các hãng xe vẫn duy trì nhiều ưu đãi đến khách hàng, cho cuộc chạy đua doanh số vào tháng cuối 2024.

Hồ Tân