Doanh số sedan cỡ C quý đầu 2025 chạm đáy

Cả phân khúc sedan cỡ C bán 1.630 xe, mức thấp nhất trong ba năm trở lại đây.

Doanh số phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam trong quý đầu 2025 nhạt nhòa, không nhiều sự đột phá. Mức bán của cả ba tháng đều loanh quanh ở con số 500 xe, tổng là 1.630 xe, thấp hơn nhiều so với mức 2.302 xe cùng kỳ năm trước. Thứ hạng của các mẫu xe trong phân khúc không biến chuyển.

Dẫn đầu phân khúc vẫn là bộ đôi Nhật - Hàn do Thaco lắp ráp, phân phối. Mazda3 "chốt sổ" quý I với 611 xe, còn Kia K3 là 533 xe. Hai mẫu xe này đang chiếm phần lớn thị phần của sedan cỡ C, trên 70%. Hyundai Elantra xếp thứ ba với doanh số 232 trong quý đầu năm, chiếm hơn 14% thị phần. Các mẫu xe nhập khẩu chỉ chiếm rất ít thị phần sedan cỡ C trong quý vừa qua, chỉ hơn 12%. Honda Civic đạt 138 xe, còn Toyota Corolla Altis là 66 xe.

Như vậy, quý đầu 2025 là quý có doanh số thấp nhất của sedan cỡ C trong vòng ba năm trở lại đây. Thậm chí con số này gần bằng mức bán của phân khúc kén khách nhất tại thị trường Việt Nam trong quý vừa qua, là phân khúc xe cỡ A với 1.422 xe giao đến khách hàng.

Mazda3 là xe bán chạy nhất phân khúc cỡ C trong quý đầu 2025. Ảnh: Lương Dũng

Mặc dù các hãng đã triển khai nhiều chương trình bán hàng, khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng trong các tháng đầu năm, nhưng không hiệu quả với phân khúc sedan cỡ C. Doanh số ảm đạm của xe gầm thấp cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt thị hiếu của khách hàng sang xe gầm cao giá rẻ cả xăng và điện, vốn đang phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy vậy, phân khúc xe gầm thấp vẫn "ăn nên làm ra" là sedan cỡ B, với mức bán lên đến 7.785 xe trong quý vừa rồi. Đây là phân khúc xe có giá cả phải chăng, và được nhiều hãng kinh doanh lẫn cá nhân lựa chọn để làm xe dịch vụ.

Hồ Tân