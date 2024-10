Doanh số sedan cỡ C đạt đỉnh

Doanh số sedan cỡ C vào tháng 9 đạt mức cao nhất trong 2024, riêng Honda Civic là mẫu xe duy nhất trong phân khúc giảm doanh số.

Sau tháng Ngâu, doanh số sedan cỡ C đã phục hồi trở lại vào tháng 9. Có tổng cộng 1.257 xe đã giao đến khách hàng, tăng gần 44% so với con số 874 xe vào tháng trước. Đây là mức bán cao nhất của sedan cỡ C trong 2024. Hầu hết xe trong phân khúc có doanh số tăng.

Bộ đôi xe Nhật - Hàn do Thaco lắp ráp, phân phối là Mazda3 và Kia K3 vẫn nắm giữ vị trí nhất và nhì quen thuộc. Trong đó Mazda3 bán ra 582 chiếc (tăng trưởng hơn 53%), K3 bán ra 443 chiếc (tăng trưởng gần 44%). Bên cạnh đó, tháng 9 cũng đánh dấu doanh số bán cao nhất trong 2024 của hai mẫu xe này, 8 tháng trước đó Mazda chưa từng bán quá 500 chiếc, và K3 chưa từng quá 400 chiếc trong tháng.

Hyundai Elantra giữ hạng 3 quen thuộc với 179 xe, tăng trưởng gần 36% so với tháng trước. Tuy vậy, doanh số tháng 9 của Elantra vẫn thua mức kỷ lục mà mẫu xe này đạt được vào tháng 6, là 213 xe.

Các mẫu xe nhập khẩu ở nhóm cuối không có biến động mạnh. Toyota Corolla Altis bán ra 37 xe, hơn 5 xe so với tháng trước. Honda Civic là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có mức doanh số giảm trong tháng này, chỉ bán ra 16 xe, ít hơn tháng trước 5 xe. Mức giảm này nằm trong tính toán của hãng vì phiên bản mới ra mắt tại Vietnam Motor Show 2024 diễn ra 23-26/10, vì vậy đại lý không còn nhiều xe cũ để bán.

Tính cộng gộp 9 tháng đầu năm, Mazda3 và K3 chiếm hơn 70% thị phần phân khúc sedan cỡ C, Elantra gần 15%, Civic hơn 10% và Corolla Altis hơn 4%. Tuy Mazda3 và K3 đã ra mắt lâu, chưa được cập nhật phiên bản mới như các đối thủ trong những năm qua, nhưng bộ đôi Nhật - Hàn này bán chạy hơn cả vì có mức giá dễ tiếp cận, nhiều phiên bản cho khách hàng lựa chọn, và thiết kế phù hợp cho cả khách hàng nam và nữ. Bên cạnh đó, vì lắp ráp trong nước nên hai mẫu xe này cũng được hưởng lợi từ các kỳ ưu đãi lệ phí trước bạ từ Chính phủ trong những năm qua.

Honda Civic tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Đối với Elantra, thiết kế phá cách, nhiều đường cắt xẻ táo bạo trên phiên bản mới đã khiến mẫu xe này bị thu hẹp tệp khách hàng, chủ yếu là những người trẻ tuổi hoặc nam giới, do đó doanh số của hãng Hàn kể từ lúc ra mắt chưa có sự đột phá lớn.

Tháng 9 là tháng đầu tiên các xe lắp ráp tại Việt Nam được hưởng ưu đãi trước bạ, kéo dài đến hết tháng 11. Đây cũng là dịp người dân tăng mua sắm xe, do đó các chuyên gia dự đoán doanh số của mọi phân khúc sẽ bùng nổ vào quý cuối 2024. Các hãng xe cũng đã tích cực triển khai nhiều chương trình bán hàng, khuyến mãi để thu hút khách hàng hơn trong thời gian sắp tới.

Hồ Tân