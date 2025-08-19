Doanh số sedan cỡ C dần khởi sắc, vẫn kém xa cùng kỳ 2024

Mazda3, Kia K3 dẫn dắt sedan cỡ C, giúp doanh số tháng 7 tăng nhẹ, nhưng lũy kế 7 tháng chỉ nhỉnh hơn một nửa cùng kỳ 2024.

Thị trường sedan cỡ C tại Việt Nam ghi nhận 490 xe bán ra trong tháng 7, tăng gần 16% so với tháng trước, sau khi chạm đáy vào tháng giữa năm với chỉ 424 xe. Dù có tín hiệu phục hồi, đây vẫn là mức tiêu thụ thấp so với giai đoạn vài năm trước, khi sedan cỡ C từng là lựa chọn phổ biến của khách hàng đô thị và gia đình trẻ.

Mazda3 tiếp tục giữ ngôi đầu phân khúc với 231 xe giao đến tay khách hàng, tăng hơn 25% so với tháng 6. Vị trí tiếp theo là Kia K3 với doanh số 125 xe, tăng nhẹ 7,8% so với tháng trước. Lũy kế đến tháng 7, K3 bán được 1.024 xe, thấp hơn đáng kể so với con số 1.486 xe của Mazda3.

Ở nhóm sau, Honda Civic đạt 60 xe trong tháng 7, tăng hơn 22% so với tháng 6. Hyundai Elantra đi ngang với mức 51 xe tương tự tháng trước, trong khi Toyota Corolla Altis giảm nhẹ xuống còn 23 xe.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, toàn thị trường sedan cỡ C đạt 3.432 xe, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2024 (6.357 xe). Trong đó, bộ đôi Nhật - Hàn do Thaco lắp ráp, phân phối là Mazda3 và Kia K3 chiếm tới hơn 73% thị phần, trong khi ba mẫu Elantra, Civic và Corolla Altis cộng lại chỉ chiếm chưa đầy 30%.

Honda Civic trong hành trình Car Awards, tháng 11/2024. Ảnh: Minh Quân

Mặc dù các hãng, đại lý vẫn duy trì các khuyến mãi và chương trình bán hàng cho phân khúc sedan cỡ C trong nhiều tháng qua, doanh số vẫn không có nhiều cải thiện. Theo các chuyên gia trong ngành, sedan cỡ C hoặc D trở thành phân khúc "ngách", phục vụ nhóm khách hàng trung thành với kiểu dáng sedan truyền thống và ưu tiên cảm giác lái. Trong khi đó, phần lớn người mua phổ thông chuyển dịch sang xe gầm cao.

Hồ Tân