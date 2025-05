Doanh số Mazda CX-5 tiếp tục bỏ xa Territory, Tucson

Đợt giảm giá mạnh xuống dưới 700 triệu hồi tháng 4 giúp doanh số CX-5 vượt trội tất cả, thị phần lũy kế đạt 40% phân khúc.

Phân khúc CUV cỡ C trong tháng 4 giảm 8% doanh số so với tháng 3 do nhu cầu nói chung của thị trường đi xuống, nhưng hai mẫu Mazda CX-5 và Ford Territory vẫn ngược dòng tăng trưởng. Đây là bộ đôi bán chạy nhất hai năm qua và khuyến mãi mạnh trong tháng 4 để cạnh tranh thị phần.

CX-5 giảm giá là áp lực cho các đối thủ cạnh tranh lẫn những mẫu xe ở phân khúc lân cận có giá tương đồng, ví dụ như CUV cỡ B, B+.

Tháng 4, các bản sản xuất (VIN) 2025 giảm 30-35 triệu, còn bản VIN 2024 là 55-60 triệu đồng. Giá phiên bản tiêu chuẩn của CX-5 khi đó chỉ còn từ 694 triệu đồng, mức thấp nhất từ khi Trường Hải giới thiệu bản nâng cấp giữa chu kỳ hồi tháng 7/2023.

CX-5 tại một đại lý Mazda ở Bình Dương. Ảnh: Phạm Trung

Khi mẫu xe với sức hút lớn nhất và giá bán thuộc hàng dễ tiếp cận nhất phân khúc như CX-5 giảm giá, các đối thủ muốn giữ thế cạnh tranh sòng phẳng, thường không có lựa chọn nào khác phải giảm giá theo. Ford Territory, mẫu xe có doanh số tiệm cận nhất với CX-5 từ 2023, là trường hợp như vậy.

Trong tháng 4, các đại lý Ford giảm 45-50 triệu đồng đối với các mẫu Territory VIN 2025, giá giao dịch ở mức 709-839 triệu đồng. Với những nơi còn tồn Territory VIN 2024, mức khuyến mãi là 70-80 triệu đồng, giá kéo xuống mức 679-689 triệu đồng.

So với tháng 3, khuyến mãi của Hyundai Tucson bị cắt giảm bớt phần nào. Doanh số vì thế giảm mạnh (52%) trong tháng 4, tương đương 506 xe bán ra. Tương tự là Honda CR-V và Kia Sportage, hai mẫu có mức giảm lần lượt 8% và 7%.

Với Mitsubishi Outlander, các đại lý đang bán nốt những mẫu còn tồn. Hãng cho biết, một sản phẩm CUV cỡ C sẽ thay thế Outlander trong tương lai nhưng không nói rõ khi nào. Doanh số của Outlander hiện ở mức thấp nhất phân khúc.

Năm 2025, phân khúc CUV cỡ C đón nhận thêm hai tân binh Jaecoo J7 và BYD Sealion 6. Đây đều sản phẩm của các thương hiệu Trung Quốc với ưu thế về trang bị tiện nghi và động cơ plug-in hybrid (PHEV). Nhưng hiện chưa thể đánh giá về mức độ cạnh tranh của những cái tên này bởi nhà phân phối không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung