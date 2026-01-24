Doanh số Mazda 2025 đi ngang, CX-5 giữ vai trò trụ cột

Năm 2025, doanh số Mazda tại Việt Nam gần như đi ngang, khi CX-5 và nhóm xe gầm cao bù đắp sự suy giảm của các dòng sedan.

Trong năm vừa qua, Mazda tại Việt Nam ghi nhận doanh số gần như đi ngang. Tổng lượng xe bán ra đạt 32.455 xe trong năm 2025, giảm nhẹ 146 xe so với năm 2024 (32.601 xe), tương đương mức giảm khoảng 0,5%. Trong khi cả thị trường tăng, Mazda thuộc số ít các thương hiệu giảm doanh số, cùng Kia, Hyundai. Doanh số các dòng sedan tiếp tục suy giảm, trong khi nhóm xe gầm cao duy trì đà tăng và trở thành trụ cột bán hàng của hãng.

Xét tương quan toàn thị trường, Mazda giữ vị trí thứ 6 về doanh số trong cả hai năm 2024 và 2025. Thứ hạng này không thay đổi trong bối cảnh các thương hiệu khác ghi nhận biến động lớn về sản lượng, với một số hãng tăng trưởng hai chữ số trong khi số khác sụt giảm mạnh. Việc đứng yên trên bảng xếp hạng phản ánh sự ổn định nhưng thiếu bứt phá trong năm qua của Mazda. CX-5 tiếp tục là mẫu xe chủ lực của Mazda, chiếm hơn một nửa tổng doanh số trong năm 2025. Ngược lại, Mazda6 chia tay thị trường Việt Nam từ nửa cuối 2025, khi doanh số giảm mạnh.

Trong hai năm qua, Mazda CX-5 là mẫu xe đóng vai trò quyết định đến kết quả kinh doanh của Mazda tại Việt Nam. Doanh số CX-5 tăng từ 14.781 xe năm 2024 lên 17.262 xe năm 2025, tương đương mức tăng hơn 16%, qua đó nâng tỷ trọng đóng góp từ khoảng 45% lên hơn 53% tổng doanh số toàn hãng.

Đà tăng này đến từ lợi thế giá bán cạnh tranh trong phân khúc crossover cỡ C, cùng chiến lược ưu đãi mạnh và vòng đời sản phẩm vẫn đủ sức hút so với các đối thủ đã bước sang thế hệ mới. Điều này đã khiến Mazda CX-5 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc trong năm 2025, chiếm khoảng 29% thị phần, vượt Ford Territory, VinFast VF 7 và Hyundai Tucson. Trong 2026, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam, với thay đổi về thiết kế, nội thất và công nghệ.

Mazda2 là mẫu xe bán chạy thứ hai của hãng Nhật trong năm 2025 với 5.465 xe, tăng nhẹ so với mức 5.092 xe của năm 2024. Ở phân khúc sedan và hatchback cỡ B, Mazda2 đứng thứ 4 về doanh số trong năm 2025, chiếm khoảng 14% thị phần, xếp sau Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent. Dù không dẫn đầu phân khúc, Mazda2 vẫn giữ được sức bán ổn định nhờ giá dễ tiếp cận, kiểu dáng phù hợp nhiều tệp khách hàng, chi phí sử dụng thấp và phù hợp với nhóm khách mua xe đô thị hoặc mua xe lần đầu.

Các mẫu xe còn lại của Mazda chủ yếu ghi nhận biến động trái chiều so với năm 2024. Ở nhóm doanh số 2.000-3.000 xe, Mazda3 giảm mạnh từ 4.958 xe xuống còn 2.969 xe, tương đương mức giảm gần 40%, dù vẫn dẫn đầu phân khúc sedan/hatchback cỡ C với 47% thị phần trong bối cảnh phân khúc thu hẹp. CX-8 là điểm sáng hiếm hoi khi tăng nhẹ từ 2.693 lên 2.864 xe, song mức tăng không lớn và vẫn đứng sau các mẫu SUV cỡ D dẫn đầu thị trường. Trong khi đó, CX-3 giảm từ 2.745 xuống 2.202 xe, dù đã chuyển sang lắp ráp trong nước từ nửa cuối năm.

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến bán ra vào 2026 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Hồ Tân

Ở nhóm xếp cuối danh mục Mazda năm 2025, CX-30 và Mazda6 đều ghi nhận xu hướng suy giảm so với năm trước. CX-30 bán 1.637 xe, giảm nhẹ so với 1.715 xe năm 2024, chiếm khoảng 16% thị phần CUV cỡ B+, tiếp tục gặp khó khi đứng cạnh Toyota Corolla Cross áp đảo phân khúc. Trong khi đó, Mazda6 giảm mạnh từ 612 xe xuống còn 56 xe, tương đương chỉ 2% thị phần sedan cỡ D, trước khi chính thức ngừng bán và rút khỏi thị trường Việt Nam.

Hồ Tân