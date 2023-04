Doanh số Hyundai i10 giảm mạnh trong tháng 3

Tuy vẫn dẫn đầu phân khúc, doanh số Hyundai i10 giảm 30% so với tháng trước, trong khi đó Kia Morning tăng nhẹ.

Trong tháng 2, doanh số bán ra của các mẫu xe hạng A là 834 xe, giảm 25% so với tháng trước (1.114 xe). Con số này chỉ nhỉnh hơn một chút so với doanh số tháng 2 (776 xe), và thấp hơn rất nhiều so với mức 1.890 xe hạng A bán ra vào tháng 1.

Nếu so sánh với tháng trước, doanh số của i10 giảm 30%, từ 949 xe còn 664 xe. Trong khi đó Morning có mức tăng nhẹ, từ 165 xe lên 170 xe. Như vậy, trong tháng trước i10 bán nhiều gấp 6 lần Morning, trong tháng này khoảng cách đã giảm chỉ còn khoảng 4 lần. Vì chiếm thị phần chủ yếu trong phân khúc xe hạng A, nên việc doanh số i10 giảm khiến doanh số tổng của phân khúc giảm theo.

Kể từ đầu năm đến nay, Hyundai i10 là mẫu xe liên tiếp giữ vị trí đầu bảng xe cỡ nhỏ, tuy nhiên cuộc đua này chỉ có 2 đại diện từ Hàn Quốc. Trong quý I, có 2.245 chiếc i10 được giao đến khách hàng, còn Morning là 479 xe, tức i10 chiếm hơn 82% doanh số xe hạng A.

Trong tháng 3, cả Hyundai và Kia đều đưa ra những chương trình bán hàng cho một số dòng xe. Hyundai được đại lý khuyến mãi 20-30 triệu đồng, còn Morning 20 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh số xe giảm, hoặc đi ngang đang là tình hình chung của thị trường ôtô Việt trong khoảng đầu 2023.

Theo đại diện bán hàng các đại lý, với khách hàng ở phân khúc này, khó khăn chung của nền kinh tế tác động lớn tới khả năng mua xe, nhất là những người phải mua xe trả góp. Vì vậy, dù có khuyến mãi, khả năng phục hồi không cao.

Hyundai i10 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TC Motor

Trong 2 tháng đầu 2023, tổng doanh số của VAMA, Hyundai, VinFast và các đơn vị nhập khẩu khác đạt hơn 50.000, giảm 27% so với cùng kỳ 2022. Sức mua giảm của thị trường đã được các hãng và chuyên gia trong ngành dự đoán trước, lý do vì các biến động của kinh tế vĩ mô, lãi suất cho vay tăng cao... khiến nhu cầu mua xe của người dân chững lại. Các hãng đã giải quyết bằng cách đưa ra nhiều chương trình kích cầu mua sắm, như giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện... nhưng sức mua vẫn không được cải thiện như mong đợi.

Xe hạng A là phân khúc ít sự lựa chọn nhất cho khách hàng Việt. Trong những năm trước, khách hàng có nhu cầu mua xe lần đầu có thể tham khảo được nhiều mẫu xe giá rẻ, phù hợp đi trong phố như VinFast Fadil, Toyota Wigo, Honda Brio. Tuy nhiên giá xe ngày càng tăng, có khi chạm mốc 500 triệu, khiến xe hạng A phải cạnh tranh với phân khúc cao hơn. Các mẫu xe hạng A giá cao nhưng ít tính năng dần vắng bóng. Giờ đây chỉ còn hai đại diện từ Hàn Quốc trong phân khúc cỡ A: Hyundai i10 giá từ 360 triệu, và Kia Morning giá từ 389 triệu.

Tuy vậy, sẽ có nhiều mẫu xe trong phân khúc hạng A được giới thiệu đến khách hàng Việt trong thời gian sắp tới. Sau mẫu VF 9, VinFast dự kiến trong tháng 4 giao đến khách hàng mẫu xe CUV cỡ nhỏ VF 5 chạy điện, giá 458 triệu đồng (không kèm pin). Toyota có kế hoạch bán Wigo trở lại vào tháng 5. Honda cũng có thể quay trở lại phân khúc này với mẫu xe Brio, hoặc một cái tên khác.

Bên cạnh, một cái tên mới lạ là ôtô điện cỡ nhỏ Wuling Hongguang MiniEV, được công ty cổ phần ôtô TMT (TMT Motors) hợp tác với liên doanh đến từ Trung Quốc là GM (General Motors) - SAIC - Wuling để sản xuất, lắp ráp, phân phối tại Việt Nam, bán ra vào cuối năm.

