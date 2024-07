Doanh số Honda Civic sắp bắt kịp Hyundai Elantra nửa đầu 2024

Nửa đầu 2024, Mazda3, K3, Elantra vẫn là những xe bán chạy nhất, Civic đang dần bắt kịp vị trí thứ 3 của Elantra.

Trong 6 tháng đầu 2024, thị trường sedan cỡ C tại Việt Nam có tổng doanh số là 5.369 xe, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước, khi doanh số bán lên đến 6.887 xe. trong đó, thứ hạng của các xe không thay đổi, các xe lắp ráp trong nước vẫn chiếm số lượng bán nhiều hơn so với những dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Đứng đầu vẫn là bộ đôi Nhật - Hàn do Thaco lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Mazda3 dẫn đầu với 2.054 xe giao đến khách hàng trong nửa đầu 2024, chiếm 38% thị phần phân khúc, nhưng mức bán này vẫn thấp hơn so với 2.588 xe bán ra vào cùng kỳ năm trước.

Kia K3 xếp hạng nhì, bán ra 1.510 xe, chiếm 28% thị phần. Đây cũng là xe hiếm hoi có doanh số tăng trưởng theo từng năm trong phân khúc, khi trong nửa đầu năm trước chỉ có 1.495 xe bán ra.

Hyundai Elantra đứng thứ 3 với 811 xe, mức doanh số này tương đương một nửa so với mẫu xe đứng vị trí thứ 2. Cùng kỳ năm trước, Elantra bám sát "đồng hương" K3 khi có bán ra 1.297 xe. Honda Civic bám sát theo sau mẫu xe hàn với doanh số 786 xe trong nửa đầu 2024, tăng nhẹ so với mức 654 xe vào cùng kỳ năm trước.

Honda Civic tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Toyota Corolla Altis xếp cuối bảng với chỉ 208 xe trong 6 tháng đầu 2024, trong khi đó cùng kỳ năm trước mẫu xe Nhật xếp hạng 4, bán nhiều gấp 4 lần, với 853 xe giao đến khách hàng.

Mazda3 và Kia K3 luôn là sedan cỡ C được nhiều khách Việt chọn lựa. Tuy đã ra mắt cùng năm 2021, cả 2 mẫu xe do Thaco lắp ráp có ưu điểm lớn là giá bán thấp hơn các mẫu xe nhập khẩu, được hưởng ưu đãi về lệ phí trước bạ, số lượng phiên bản đa dạng, do đó phù hợp với phần lớn khách hàng đang tìm kiếm mẫu sedan cỡ C. Bộ đôi này đã trải qua nhiều lần giảm giá từ khi ra mắt cho đến nay.

Elantra và Corolla Altis là hai mẫu xe có biên độ giảm doanh số qua từng năm lớn nhất phân khúc, đà giảm này đã giúp Civic đứng hạng 4, dần vươn lên hạng 3 khi chỉ cách biệt 25 xe so với Elantra.

Hồ Tân