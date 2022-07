Doanh số crossover cỡ C nửa đầu 2022 - CX-5 bỏ xa đối thủ

Dù doanh số giảm mạnh trong tháng 6 so với các tháng trước, CX-5 vẫn tạo khoảng cách rất xa với đối thủ sau nửa đầu 2022.

Trong tháng 6, các mẫu CUV cỡ C đều giảm doanh số 30-50% so với tháng trước, do tình hình chung thiếu nguồn cung trên toàn thị trường. CR-V dẫn đầu phân khúc với 484 xe, một con số khá nhỏ so với tốc độ bán hàng của những xe tầm tiền này. "Nhà vô địch" Mazda CX-5 cũng chỉ hơn 400 xe, trong khi trung bình hàng tháng khoảng 1.000 chiếc. Đây cũng là đầu tiên Mitsubishi Outlander vượt qua CX-5 với 444 xe bán ra, nhiều hơn 5 xe so với CX-5.

Sau 6 tháng, CX-5 vẫn nắm giữ ngôi đầu phân khúc với ưu thế về giá bán và nguồn cung dồi dào trong nửa đầu năm. Cách biệt từ CX-5 tới mẫu xe về nhì Honda CR-V là gần 2.000 xe. Trong khi đó, CR-V lại hơn vị trí thứ ba của Tucson cũng khoảng 2.000 xe.

Theo đại lý, phân khúc crossover cỡ C sụt giảm doanh số bởi hai yếu tố, đầu tiên là nguồn cung, CX-5 và Hyundai Tucson lượng xe về không nhiều. Đối với hai mẫu còn lại thị trường giảm doanh số, lượng khách quan tâm giảm khiến doanh số giảm theo.

Trong tháng 6, mẫu xe điện duy nhất phân khúc VF e34 bán ra 782 xe, lọt top xe bán chạy tháng. Phân khúc này hiện có 7 mẫu xe đang bán, nhưng có 4 mẫu ghi nhận doanh số. Kia Sportage vừa ra mắt chưa có kết quả bán hàng, trong khi đó Pegeout 3008 và MG HS không được tiết lộ số bán cụ thể.

Đoàn Dũng