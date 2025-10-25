Doanh nghiệp Việt - Trung hợp tác phát triển mô hình AI giá rẻ

Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc về mô hình AI giá rẻ là một hoạt động nổi bật tại Tuần lễ Số quốc tế 2025.

Việc xúc tiến hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, quản lý các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ giữa doanh nghiệp hai nước là nội dung quan trọng của hội thảo khu vực "Chuyển đổi số dựa trên trí tuệ nhân tạo", diễn ra chiều 27/10 tại Ninh Bình, bên lề Tuần lễ Số quốc tế 2025.

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ lớn hai nước như VNPT, FPT, CMC, Huawei, ZTE, iFLYTEK và MaiYue Technology. Mục tiêu là tìm giải pháp phát triển AI có chi phí thấp, dễ tiếp cận, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và quản trị công nghệ.

Logo ứng dụng AI DeepSeek do Trung Quốc phát triển. Ảnh: Lưu Quý

Tại phiên hợp tác doanh nghiệp, đại diện hai nước sẽ thảo luận khả năng ứng dụng AI giá rẻ trong giáo dục, y tế, giao thông và nông nghiệp - những lĩnh vực có nhu cầu lớn nhưng hạn chế về nguồn lực. Các mô hình chi phí thấp được kỳ vọng giúp phổ cập công nghệ sâu rộng hơn, tạo động lực cho tiến trình chuyển đổi số bền vững.

Phía Trung Quốc dự kiến chia sẻ nhiều tham luận về kinh nghiệm ứng dụng AI trong quản lý và phát triển kinh tế xã hội. Ông Lin Zenan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh Quảng Tây, sẽ giới thiệu mô hình cải cách hành chính dựa trên AI, giúp chính quyền tỉnh này vận hành hiệu quả hơn.

Trong khi đó, ông Zhao Zhigang, Phó Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, kiêm Cục trưởng Quản lý Dữ liệu Quảng Tây, sẽ trình bày về thực tiễn triển khai AI và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, TS Rex Hou, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Huawei, chia sẻ về "trí tuệ nhân tạo có chủ quyền quốc gia", nhấn mạnh sự tự chủ về công nghệ và dữ liệu để phát triển AI an toàn, bền vững.

Ông Deng Caidie, Chủ tịch điều hành MaiYue Technology, dự kiến nêu đề xuất hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trong phát triển mô hình AI giá rẻ cho giáo dục và nông nghiệp.

Theo Ban tổ chức, hội thảo là bước khởi đầu hình thành mạng lưới hợp tác về AI giữa doanh nghiệp hai nước. Các đề xuất sẽ là cơ sở cho những dự án cụ thể thời gian tới, hướng tới mục tiêu ứng dụng AI hiệu quả, bao trùm và vì con người.

Đây cũng là sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025, kỳ vọng sẽ tạo ra diễn đàn kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, góp phần hình thành những định hướng hợp tác cụ thể, thúc đẩy ứng dụng hiệu quả và bền vững của AI trong chuyển đổi số.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 diễn ra từ 27 đến 29/10, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, tập trung thảo luận khung pháp lý để quản lý, phát triển AI an toàn, đáng tin cậy. Sự kiện góp phần thể hiện vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong kết nối hợp tác quốc tế và định hình tương lai công nghệ.

>>> Thông tin về chương trình tại đây

Trọng Đạt

Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về AI

Người Việt dành gần 300 triệu giờ cho ứng dụng AI trong nửa năm

AI đang thay đổi văn hóa doanh nghiệp