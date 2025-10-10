AI đang thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ buộc tổ chức của họ phải đổi mới công nghệ, mà còn tái định hình văn hóa trong một không gian giữa người và máy.

Thông tin được đại diện doanh nghiệp chia sẻ tại Diễn đàn Nhân sự & Công nghệ Việt Nam tổ chức ngày 10/10, về đổi mới quản trị nhân lực trong thời đại số.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), khi toàn cầu bước vào giai đoạn tăng tốc của chuyển đổi số và AI, mọi doanh nghiệp, dù ở quy mô nào, đều phải trả lời một câu hỏi chung: "Làm thế nào để phát triển con người, xây dựng tổ chức có khả năng thích ứng, sáng tạo và bứt phá trong kỷ nguyên mới?".

Phó Chủ tịch VINASA Nguyễn Thị Thu Giang. Ảnh: Song Hà

Bà cho biết mỗi năm, Việt Nam có 400.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, bổ sung vào lực lượng hơn 52 triệu người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, năng suất lao động của Việt Nam mới đạt khoảng 60% của Thái Lan và 40% của Malaysia. "Khoảng cách này không chỉ đến từ công nghệ, mà quan trọng hơn, nó đến từ chất lượng nhân lực và cách chúng ta khai thác tiềm năng con người", bà Giang nhận định.

Thời của việc "ứng dụng công nghệ vào nhân sự" đã qua, và thay vào đó là một triết lý quản trị mới: công nghệ không thay thế con người, mà mở rộng năng lực con người. Mô hình nhân sự hiện đại phải kết hợp giữa con người và công nghệ, để tổ chức vừa linh hoạt, vừa thông minh. "Đổi mới công nghệ là tất yếu, nhưng chuyển đổi con người mới là điều quyết định", bà nhấn mạnh.

Dữ liệu quốc tế cho thấy xu hướng này đang lan rộng. Báo cáo của Deloitte năm 2024 cho biết 79% doanh nghiệp toàn cầu đã hoặc đang triển khai công nghệ nhân sự (HR Tech), từ tuyển dụng tự động, phân tích dữ liệu nhân sự, đến đào tạo cá nhân hóa bằng AI. Tại Việt Nam, con số này mới đạt khoảng 25 - 30%, nhưng đang tăng nhanh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, sản xuất và dịch vụ.

Báo cáo Gartner 2025 cũng dự báo, 37% lực lượng lao động thế giới sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Generative AI trong 2-5 năm tới, buộc doanh nghiệp phải tái thiết kế công việc và nâng cao kỹ năng cho nhân viên.

Robot hình người VinMotion ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: Trần Quỳnh

Ở góc nhìn văn hóa doanh nghiệp, ông Hà Nguyên, Viện Quản trị công nghệ FSB, Đại học FPT, cho rằng quyền năng của AI đã thay đổi căn bản quan hệ giữa người và máy. "AI không còn là công cụ, mà là đồng nghiệp, là trợ lý. Doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa ra quyết định dựa trên dữ liệu và AI, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm hay trực giác như trước đây", ông nói.

Theo ông, văn hóa mới trong thời đại số phải dựa trên niềm tin vào tính minh bạch của dữ liệu, khuyến khích nhân viên học hỏi, chia sẻ tri thức và không ngừng thích ứng với công nghệ. Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần tổ chức các khóa đào tạo về AI, giúp nhân viên hiểu và sử dụng công cụ này như một phần trong công việc hàng ngày.

Khi công nghệ ngày càng tham gia sâu vào quản trị, các chuyên gia cho rằng yếu tố cốt lõi vẫn là con người và văn hóa tổ chức. Tiến sĩ Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học VinUni, cảnh báo rằng AI chỉ thật sự tạo giá trị khi được đặt trong một hệ sinh thái văn hóa vững vàng. "AI có thể tăng tốc, nhưng văn hóa mới là thứ giúp tổ chức bứt phá bền vững. Con người phải học lại cách sử dụng trí tuệ của máy và của chính mình để cùng tiến hóa", bà nói.

Theo báo cáo AWS 2025, 61% doanh nghiệp ứng dụng AI ghi nhận tăng doanh thu trung bình 16%, trong khi 58% tiết kiệm chi phí vận hành khoảng 20%. Báo cáo của Google Workspace 2024 thì cho thấy, 93% nhân viên gene Z đã dùng ít nhất hai công cụ AI mỗi tuần, từ viết email, tóm tắt cuộc họp đến tìm ý tưởng sáng tạo.

Trọng Đạt