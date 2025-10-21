Người Việt dành gần 300 triệu giờ cho ứng dụng AI trong nửa năm

Tổng thời gian người Việt dùng ứng dụng AI trong nửa năm đạt 283 triệu giờ, hay gần 1,6 triệu giờ mỗi ngày, nhiều hơn trung bình thế giới.

Báo cáo do Sensor Tower vừa công bố cho thấy việc ứng dụng AI đang tăng trưởng mạnh. Nửa đầu 2025 chứng kiến sự tăng vọt cả về số lượt tải, thời gian sử dụng và số tiền người dùng chi cho các app AI tạo sinh. Châu Á, trong đó có Việt Nam, là khu vực có mức độ sử dụng AI tăng mạnh nhất thời gian này.

Sensor Tower là nền tảng phân tích dữ liệu ứng dụng di động được thành lập năm 2013, hiện là một trong những nguồn thống kê uy tín về ứng dụng di động nhờ các dữ liệu độc quyền cũng như dữ liệu trực tiếp từ các nhà cung cấp.

Với Việt Nam, Sensor Tower cho biết trong nửa đầu 2025, người Việt dành 283 triệu giờ để sử dụng các ứng dụng AI tạo sinh (GenAI). Số liệu được ghi nhận trên các ứng dụng iOS và Android, chưa tính trình duyệt web. Người Việt cũng thực hiện 7,5 tỷ phiên truy cập vào các ứng dụng này. Những con số trên tương đương mỗi ngày, thị trường Việt Nam ghi nhận gần 1,6 triệu giờ và hơn 41 triệu phiên dùng ứng dụng AI.

Thống kê của Sensor Tower về tình hình sử dụng các ứng dụng AI tại Việt Nam, theo số giờ và số phiên trong nửa đầu 2025. Ảnh chụp màn hình

Biểu đồ cũng phản ánh sự nhảy vọt, khi nửa đầu 2024, thời gian sử dụng của Việt Nam với các app AI tạo sinh là 36,2 triệu giờ, sau đó tăng lên 101 triệu giờ vào nửa cuối năm đó, trước khi đạt mức hiện tại. Như vậy trong giai đoạn này, thời gian sử dụng ứng dụng AI trên di động của người Việt tăng khoảng ba lần sau mỗi nửa năm.

Trên thế giới, báo cáo ghi nhận các ứng dụng AI thu hút 426 tỷ phiên truy cập, tương đương mỗi người thực hiện khoảng 50 phiên, thấp hơn của Việt Nam. Với dân số khoảng 100 triệu, trung bình mỗi người Việt dành 2,83 giờ và 75 phiên truy cập app AI đầu năm nay.

Những ứng dụng AI tạo sinh phổ biến được sử dụng trên iOS và Android có thể kể đến ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, Copilot. Ngoài ra, tại Việt Nam, một ứng dụng do kỹ sư trong nước phát triển là AI Hay cũng nằm trong top ứng dụng được tải nhiều và có lượng sử dụng hàng tháng lớn nhất. Ở hạng mục ứng dụng AI tạo sinh được tải nhiều nửa đầu năm tại Việt Nam, AI Hay đứng ở vị trí thứ ba, sau ChatGPT, Gemini và trên DeepSeek, Grok. Trong khi ở hạng mục lượng người dùng hàng tháng (MAU), ứng dụng của kỹ sư Việt đứng thứ hai chỉ sau đại diện từ OpenAI.

Xếp hạng của Sensor Tower về ứng dụng AI theo số người sử dụng hàng tháng tại Việt Nam và một số thị trường châu Á nửa đầu 2025. Ảnh chụp màn hình

Sensor Tower không nêu chi tiết số lượng tải của từng ứng dụng. Xét toàn thị trường, Việt Nam ghi nhận 33,1 triệu lượt tải app GenAI, gần gấp đôi so với nửa cuối 2024 (16,7 triệu lượt). Với việc sử dụng qua trình duyệt web, ChatGPT vẫn dẫn đầu và là website có lượng truy cập cao thứ tư tại Việt Nam, theo SimilarWeb.

Chia sẻ với VnExpress, AI Hay xác nhận sự tăng trưởng mạnh, tương tự xu hướng Sensor Tower nhận định. Theo ông Trần Quang Đức, CEO AI Hay, sau giai đoạn đầu còn nhiều nghi ngờ, người dùng Việt đã bắt đầu nhận thấy giá trị của GenAI và ứng dụng vào thực tiễn công việc, học tập và đời sống hằng ngày.

"Điều này cho thấy thị trường AI đang phát triển rất nhanh và hứa hẹn có nhiều sản phẩm ra đời nhằm phục vụ đúng nhu cầu người dùng. Khi đó, thời gian sử dụng app AI chắc chắn còn tăng mạnh", ông Đức nhận định. Startup này ban đầu phát triển nền tảng AI tạo sinh kết hợp mạng xã hội, nay được biết đến nhiều ở mảng giáo dục nhờ khả năng hỗ trợ việc học tập, trở thành một trong những ứng dụng về giáo dục được tải về nhiều nhất tại Việt Nam.

Hồi tháng 8, Báo cáo Thị trường AI tiêu dùng Việt Nam 2025 được Decision Lab công bố cũng cho thấy Việt Nam là thị trường có độ cởi mở cao với AI, khi 78% người được khảo sát có sử dụng AI trong ba tháng gần đây, mỗi người thường sử dụng khoảng hai công cụ. Nhờ hiểu văn hóa Việt và thân thiện với người dùng trong nước, một số ứng dụng như AI Hay, Kiki lọt top 10 về lượng sử dụng.

Tuy nhiên, thách thức với ứng dụng nội là khả năng tạo doanh thu. Người Việt chi khoảng 7,49 triệu USD cho các ứng dụng Gen AI nửa đầu 2025, cao nhất từ trước đến nay, theo Sensor Tower. Tuy nhiên trong các ứng dụng có doanh thu cao nhất, các sản phẩm Việt nằm ngoài top 10. Thực tế, các ứng dụng từ Việt Nam cũng thu phí thấp, thậm chí cung cấp miễn phí nhằm thu hút người dùng trong giai đoạn này.

Một số ứng dụng AI tạo sinh trên điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

Theo báo cáo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC công bố tháng 4, Việt Nam có số startup AI tạo sinh chiếm 27% tổng dự án trong khu vực ASEAN. Họ gọi vốn được 780 triệu USD năm 2024, xếp thứ hai khu vực sau Singapore. Lĩnh vực này được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam, với quy mô đóng góp dự kiến đạt 120-130 tỷ USD năm 2040, trong đó hệ sinh thái khởi nghiệp được đánh giá là một thành phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế này.

Lưu Quý