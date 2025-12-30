Doanh nghiệp trả phí giao thông không dừng qua Vietcombank, BIDV từ 2026

Từ đầu năm 2026, doanh nghiệp dùng VETC, ePass có thể liên kết tài khoản giao thông với ngân hàng BIDV, Vietcombank để trả phí không dừng ETC.

31/12 là thời hạn tài khoản thu phí xe của doanh nghiệp phải chuyển sang tài khoản giao thông. Nếu không thực hiện chuyển đổi, các phương tiện sẽ không thể lưu thông khi qua trạm thu phí không dừng.

Sát thời hạn chuyển đổi, không ít doanh nghiệp vẫn nạp tiền thanh toán dịch vụ thu phí không dừng điện tử (ETC) theo cách cũ, chưa liên kết tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán.

Ông Đức Hoàng, giám đốc một doanh nghiệp vận tải ở phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết hiện công ty vẫn nạp tiền thủ công vào tài khoản VETC cho đội xe hơn 30 chiếc. "Tôi chưa rõ quy trình liên kết tài khoản giao thông doanh nghiệp với ngân hàng. Nếu tiền được trừ trực tiếp từ tài khoản công ty, chúng tôi không phải lo kiểm tra số dư hàng ngày, sẽ thuận tiện hơn", ông Hoàng nói.

Ngày 30/12, đại diện Công ty cổ phần VETC cho biết 150.000 khách hàng doanh nghiệp dùng dịch vụ thu phí điện tử không dừng của họ đã hoàn tất định danh theo Nghị định 119 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Ví điện tử cho khách hàng doanh nghiệp đang được VETC hoàn thiện, trong giai đoạn đầu kết nối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó, tiền phí sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản doanh nghiệp mở tại ngân hàng này khi xe qua trạm.

Đại diện VETC cho biết họ sẽ mở rộng liên kết ví điện tử này với nhiều nhà băng, trung gian thanh toán khác thời gian tới.

Những cách liên kết tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán hiện tại. Đồ họa: Anh Tú

Tương tự, đại diện Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) - đơn vị vận hành ePass khẳng định không phát sinh vướng mắc sát "giờ G" chuyển đổi tài khoản giao thông doanh nghiệp và liên kết phương tiện thanh toán.

Hiện tại, để thanh toán phí không dừng, khách hàng của ePass có thể liên kết tài khoản giao thông với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Họ cũng có thể liên kết tài khoản giao thông với dịch vụ trích nợ tài khoản mở tại Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng Hàng hải (MSB) thông qua cổng thanh toán VNPT Epay. Phí mỗi giao dịch qua cổng thanh toán này dao động 1.000-3.000 đồng (chưa gồm VAT), tương ứng khoản phí giao thông từ 20.000 đến trên 100.000 đồng.

Bên cạnh đó, VETC và ePass cũng hỗ trợ doanh nghiệp liên kết tài khoản giao thông với thẻ tín dụng quốc tế như Visa, Mastercard... để thanh toán dịch vụ ETC.

Dán thẻ thu phí không dừng ETC tại cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, ngày 30/7/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó cuối tháng 9, Cục Đường bộ Việt Nam phải lùi thời hạn áp dụng chuyển đổi tài khoản giao thông với doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài đến 31/12, thay vì mốc 30/9. Vướng mắc lớn nhất khi đó là hầu hết doanh nghiệp muốn thanh toán dịch vụ thu phí điện tử không dừng qua tài khoản ngân hàng của họ.

Nhưng bản chất tài khoản ngân hàng không phải một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. "Phương tiện thanh toán", theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng... Tức là, tài khoản ngân hàng cần phải có ủy nhiệm chi mới có thể tự động thanh toán. Tuy nhiên, việc trừ phí trực tiếp từ tài khoản ngân hàng qua ủy nhiệm chi chưa thể thực hiện do rào cản kỹ thuật. Hệ thống thu phí điện tử không dừng phải xử lý giao dịch tức thời với thời gian thực - tốc độ xử lý không quá 200 ms (tức 0,2 giây) với tỷ lệ 99,7%.

Trong thời gian đầu thực hiện chuyển đổi, bên cạnh việc hướng dẫn doanh nghiệp, VETC cho biết sẽ bố trí luồng hỗ trợ riêng, ưu tiên các đơn vị nhiều phương tiện, bảo đảm hoạt động thu phí không bị gián đoạn.

Hiện có gần 4 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng của VETC. Công ty ghi nhận 1,8-2 triệu lượt giao dịch mỗi ngày. Còn ePass cũng có gần 3 triệu khách hàng.

Ngoài trả phí ETC, tài khoản giao thông của VETC, ePass còn được dùng để thanh toán các phí, dịch vụ khác như bãi đỗ xe, phí ra vào sân bay.

Tài khoản thu phí khác gì với tài khoản giao thông. Ảnh: Anh Tú

Anh Tú