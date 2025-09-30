Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông với doanh nghiệp đến hết 31/12

Cục Đường bộ Việt Nam quyết định lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đối với doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài đến hết ngày 31/12 thay vì 1/10.

Quyết định lùi thời hạn được Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra trong bối cảnh còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán. Hiện còn hàng triệu chủ phương tiện dùng tài khoản thu phí của doanh nghiệp chưa thể chuyển đổi thành tài khoản giao thông.

Giải thích lý do, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết đến nay chưa có đơn vị trung gian thanh toán nào triển khai hình thức ví điện tử dành riêng cho doanh nghiệp. Trong khi đó phương án ủy nhiệm chi kết nối với tài khoản giao thông chưa đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Một tài khoản chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông thành công. Ảnh: Việt An

Ngoài ra, thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1-2%) gây tốn kém cho doanh nghiệp; phương án ủy nhiệm chi (tài khoản thanh toán được chủ phương tiện ủy nhiệm chi khi phát sinh giao dịch) kết nối với tài khoản giao thông chưa đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Trong khi đó, một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài gặp khó khăn trong việc định danh cá nhân để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để tháo gỡ các khó khăn, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước 31/12/2025, trong thời gian hoàn thiện giải pháp.

Việt An