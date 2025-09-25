2,8 triệu chủ ôtô chưa chuyển đổi tài khoản giao thông

Một tuần nữa đến hạn chủ ôtô chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông, cả nước còn 2,8 triệu chủ xe chưa thực hiện, theo Cục Đường bộ Việt Nam.

Nghị định 119/2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy định chủ ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông và liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 1/10/2025. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể qua trạm thu phí BOT.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Đường bộ Việt Nam, cho biết hiện 3 triệu tài khoản giao thông đã kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong số hơn 5,8 triệu xe trên cả nước. Nguyên nhân còn tới 2,8 triệu chủ ôtô chưa chuyển đổi là chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí, hoặc gặp khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng.

Trong tháng 9, Cục Đường bộ Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí rà soát cho thấy có khoảng 900.000 trong tổng số 2,8 triệu tài khoản chưa chuyển đổi có phát sinh giao dịch.

Dán thẻ thu phí không dừng ETC tại cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước nguy cơ phương tiện chưa chuyển đổi tài khoản gây ùn tắc tại trạm thu phí không dừng sau 1/10, ông Nguyễn Mạnh Thắng cho biết đã yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với đơn vị dịch vụ thu phí xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với mọi tình huống kỹ thuật có thể phát sinh.

Các Khu Quản lý đường bộ được giao phối hợp với cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ phân luồng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Tại các trạm thu phí, nhân viên được bố trí hỗ trợ kết nối, hướng dẫn chủ ôtô chuyển đổi tài khoản thu phí và phân luồng khi cần thiết.

Đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) cho biết đến tháng 9, đơn vị ghi nhận gần 1,8 triệu người dùng tài khoản thu phí VETC chuyển đổi tài khoản giao thông. Việc chậm trễ trong chuyển đổi sẽ dẫn đến hệ lụy như phương tiện bị từ chối qua trạm thu phí không dừng, không thể tra cứu giao dịch khi cần khiếu nại.

Đơn vị này ghi nhận nhiều chủ xe thắc mắc vì sao không thể trích tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng khi qua trạm thu phí. Thực tế, hệ thống thu phí không dừng yêu cầu xử lý giao dịch trong thời gian ngắn (dưới 200 mili giây) nên các ngân hàng chưa thể đảm nhận. Hiện chỉ có đơn vị dịch vụ thu phí với thiết kế chuyên biệt mới đáp ứng tốc độ một cách ổn định, bảo mật và không gây lỗi giao dịch.

Cũng có không ít người dùng băn khoăn tài khoản giao thông sau khi chuyển đổi có chứa tiền hay không. Theo Nghị định 119/2024, tài khoản giao thông sau chuyển đổi sẽ chỉ dùng để lưu trữ thông tin định danh cá nhân, phương tiện và không có chức năng chứa tiền. Mọi chức năng thanh toán sẽ được thực hiện thông qua phương tiện liên kết thanh toán điện tử.

Về vấn đề số dư còn lại trong tài khoản thu phí, VETC khẳng định người dùng hoàn toàn có thể rút về ví VETC hoặc tiếp tục sử dụng cho các giao dịch tiếp theo.

Đoàn Loan