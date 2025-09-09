Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được thí điểm trong 5 năm, theo Nghị quyết của Chính phủ.

Ngày 9/9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị quyết 5/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới. Nghị quyết có hiệu lực từ hôm nay.

Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ. Việc thực hiện thí điểm thị trường này trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia.

Tổ chức, cá nhân tham gia thị trường phải bảo đảm quy định về công bố thông tin, phát hành, giao dịch, cũng như mục đích sử dụng tài sản mã hóa. Họ cũng phải tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, an toàn thông tin - an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và các quy định chuyên ngành khác.

Việc chào bán, phát hành, giao dịch, thanh toán tài sản mã hóa được thực hiện bằng VNĐ. Tài sản mã hóa được sử dụng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư. Chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh áp dụng như chứng khoán cho đến khi có quy định riêng.

Về điều kiện phát hành, tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dưới hình thức công ty TNHH hoặc cổ phần. Tài sản mã hóa phát hành dựa trên tài sản thực, không gồm chứng khoán và tiền đồng. Theo Nghị quyết, tài sản mã hóa chỉ được chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch giữa các nhà đầu tư qua tổ chức cung cấp dịch vụ do Bộ Tài chính cấp phép.

Tối thiểu 15 ngày trước khi chào bán, tổ chức phát hành phải công bố Bản cáo bạch cùng các tài liệu liên quan trên website của đơn vị cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp phát hành.

Với tổ chức thị trường giao dịch, nhà đầu tư trong nước đang sở hữu tài sản mã hóa và nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ để lưu ký, mua bán. Nhà đầu tư trong nước phải giao dịch tại tổ chức được cấp phép trong ít nhất 6 tháng, nếu không sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức vi phạm.

Liên quan điều kiện cấp phép tổ chức cung cấp dịch vụ, họ phải là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan và có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Tối thiểu 65% vốn điều lệ do các tổ chức góp, trong đó trên 35% từ ít nhất hai đơn vị là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn.

Cổ đông, thành viên góp vốn phải có tư cách pháp nhân, có lãi 2 năm liền trước thời điểm đề nghị cấp phép và báo cáo tài chính phải được kiểm toán. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Doanh nghiệp xin cấp phép cần có trụ sở, hệ thống công nghệ phù hợp. Về nhân sự, tổng giám đốc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ; giám đốc công nghệ ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Doanh nghiệp phải có tối thiểu 20 nhân sự trong lĩnh vực công nghệ và chứng khoán có chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trước khi vận hành.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ công ty phân tích Chainalysis cho thấy dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 đạt trên 105 tỷ USD với lợi nhuận tạo ra gần 1,2 tỷ USD (2023). Còn theo báo cáo của Triple-A năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền số. Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba quốc gia đứng đầu về chỉ số chấp nhận crypto theo dữ liệu của công ty phân tích Chainalysis, với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần so với trung bình toàn cầu.

Phương Dung