Doanh nghiệp Hà Lan gợi ý Việt Nam phát triển hệ thống logistics

Nói với Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiều doanh nghiệp Hà Lan cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống logistics, đáp ứng các mục tiêu biến đổi khí hậu.

Tham gia tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 11/12 (tối 11/12 giờ Việt Nam), ông Arnout Damen, Giám đốc điều hành công ty Damen Shipyards Gorinchem của Hà Lan chia sẻ mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống giao thông giảm phát thải carbon.

Lãnh đạo Tập đoàn hàng hải Boskalis cũng cho rằng Việt Nam có thể trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hải hàng đầu thế giới. Boskalis đề xuất Thủ tướng nghiên cứu thiết lập khuôn khổ pháp lý về khai thác cát trên biển bền vững, trong đó, công ty có thể hỗ trợ tư vấn chính sách.

Ông Maarten de Vries, Giám đốc Tập đoàn sơn AkzoNobel, nói rằng muốn đầu tư cho lĩnh vực logistics và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo các tập đoàn nêu ý kiến tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 11/12 (tối 11/12 giờ Việt Nam). Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết với bờ biển dài 3.260 km, Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan trong xây dựng các cảng biển, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam thành một trung tâm logistics, trung chuyển hàng hóa quốc tế.

"Với lưu lượng hàng hóa lớn qua đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông, Việt Nam nhất quán quan điểm bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế", ông Chính nói.

Về đề nghị khai thác cát và các tài nguyên biển, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm phát triển bền vững. Nếu làm mà ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển bền vững thì "dứt khoát Việt Nam không làm".

Ông Dolf van den Brink, Tổng giám đốc Heineken, muốn hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết mạnh mẽ về ứng phó biến đổi khí hậu là đạt phát thải bằng 0 vào năm 2050. Ông đề nghị thúc đẩy cơ chế mua bán điện trực tiếp, đề xuất phát triển điện mặt trời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam hoan nghênh cơ chế mua bán điện trực tiếp theo tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa các bên. Ông đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục thúc đẩy cơ chế này, khuyến khích các nhà đầu tư phát triển điện mặt trời áp mái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam làm việc với các doanh nghiệp Hà Lan chiều 11/12. Ảnh: Nhật Bắc

Theo ông Chính, để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam phải thực hiện đồng thời các biện pháp như giảm phát thải khí nhà kính, khí metal trong nông nghiệp, đẩy mạnh trồng rừng, chuyển đổi năng lượng từ sử dụng năng lượng hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch như mặt trời, gió...

Việc phát triển điện phải tính toán tổng thể cả 5 yếu tố là nguồn điện, tải điện, phân phối, sử dụng và giá điện phải phù hợp. Muốn giá điện giảm, một yếu tố rất quan trọng là chi phí vốn đầu tư phải thấp. Do đó, Thủ tướng đề nghị các đối tác quốc tế cho Việt Nam vay vốn phát triển năng lượng tái tạo với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền công nghiệp năng lượng sạch.

"Chúng tôi tin chắc là làm được vì đây là đòi hỏi tất yếu buộc phải làm. Nếu được các doanh nghiệp giúp đỡ thì sẽ làm nhanh hơn", ông Chính nhấn mạnh.

Một số doanh nghiệp lo lắng về nguồn nhân lực khi đầu tư vào Việt Nam, song lãnh đạo Chính phủ cho rằng đây không phải việc đáng ngại vì Việt Nam đang nỗ lực nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài với các chính sách cụ thể. Hơn nữa, các doanh nghiệp Hà Lan khi vào đầu tư có thể "đặt hàng" các trường đại học của Việt Nam đào tạo nhân lực theo nhu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Luxembourg, bắt đầu thăm chính thức Hà Lan từ chiều 10/12 theo lời mời của Thủ tướng Mark Rutte. Trong chuyến công du châu Âu, Thủ tướng cũng sẽ thăm Bỉ và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU tại Brussels ngày 14/12.

Hoàng Thùy