Doanh nghiệp điện gió kiện chính quyền ông Trump

Dominion Energy kiện chính quyền ông Trump vì dừng dự án 11 tỷ USD "tùy tiện và vô lý", khiến họ thiệt hại 5 triệu USD mỗi ngày.

AP đưa tin Dominion Energy kiện chính quyền Mỹ vì ban hành lệnh tạm dừng dự án của họ trong 90 ngày. Họ là nhà phát triển dự án Coastal Virginia, trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất nước Mỹ, vốn đầu tư 11,2 tỷ USD.

Dự án này dự kiến hoàn thành vào đầu năm tới, nhưng nằm trong số 5 dự án được Bộ Nội vụ yêu cầu tạm dừng trong 90 ngày, với lý do lo ngại rủi ro an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các rủi ro không được nhà chức trách nêu chi tiết.

Các linh kiện turbin gió cùng tàu hỗ trợ của Dominion Energy tại bến cảng Portsmouth Marine, ngày 22/12, tại Portsmouth, Virginia, Mỹ. Ảnh: AP

Trong đơn kiện, Dominion Energy gọi lệnh của chính quyền là "tùy tiện và vô lý", đồng thời yêu cầu thẩm phán liên bang ngăn chặn lệnh trên.

Trang trại điện gió Coastal Virginia gồm 176 turbin, công suất 2 GW, được xây dựng từ đầu năm 2024, dự kiến cung cấp đủ điện cho khoảng 660.000 hộ gia đình. Công ty cho biết việc tạm dừng khiến họ thiệt hại hơn 5 triệu USD mỗi ngày. Mức này chỉ tính riêng chi phí cho các tàu chuyên dụng trong quá trình xây dựng, vốn phải đặt trước nhiều năm. Các chi phí phát sinh sẽ buộc doanh nghiệp hoặc người dân dùng điện sau này gánh chịu.

Thêm vào đó, doanh nghiệp lập luận rằng họ đã vận hành hai turbin trong khu vực dự án 5 năm qua và không gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến an ninh quốc gia. Họ cũng nêu tính khả thi của dự án dựa trên nhiều năm làm việc cùng các cơ quan quản lý và đơn vị quân đội.

Cục Quản lý Năng lượng Đại dương (Bộ Nội vụ) chưa phản hồi về thông tin trên. Trong khi đó, Jamar Walker, thẩm phán tòa án quận Mỹ ấn định phiên điều trần vụ việc này vào chiều 29/12.

Dominion Energy không đơn độc. Các trang trại điện gió khác bị tạm dừng theo lệnh của chính quyền Tổng thống Trump gồm Vineyard Wind 1 (bang Massachusetts), Revolution Wind (Rhode Island), Sunrise Wind (Long Island và New England), và Empire Wind 1 (Long Island). Chính quyền 4 bang Massachusetts, Rhode Island, Connecticut và New York cũng tuyên bố chống lại lệnh này.

Liz Burdock, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mạng lưới Oceantic Network - một mạng lưới đại diện cho các công ty điện gió ngoài khơi, gọi lệnh tạm dừng là "nỗ lực che đậy sự thật rằng Tổng thống không thích điện gió ngoài khơi". Ông thêm rằng động thái này sẽ làm tăng giá điện và mất hàng nghìn việc làm của người dân Mỹ.

Bảo Bảo (theo AP, Virginian Pilot)