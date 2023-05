Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ khẳng định ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông, khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong cuộc tiếp đoàn thượng nghị sĩ Mỹ do ông Mike Crapo dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Việt Nam hôm 26/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ, đánh giá cao việc hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao thời gian qua, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông cũng mong các thượng nghị sĩ ủng hộ Mỹ mở cửa thị trường, hạn chế điều tra chống bán phá giá, các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông, lâm, thủy sản. Thủ tướng cũng đề nghị quốc hội Mỹ dành nguồn lực cho hợp tác với Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại nước này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên phải) bắt tay thượng nghị sĩ Mỹ Mike Crapo tại trụ sở chính phủ ngày 26/5. Ảnh: VGP

Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ bày tỏ ủng hộ Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng", tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của Việt Nam. Họ cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước, mong muốn phát triển mạnh mẽ thương mại, đầu tư, ủng hộ việc đàm phán các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà hai nước là thành viên.

Các thượng nghị sĩ khẳng định ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Quan hệ Việt - Mỹ được bình thường hóa từ năm 1995 và nâng cấp lên Đối tác toàn diện năm 2013. Thương mại song phương đạt hơn 123,86 tỷ USD năm 2022, tăng 11% so với năm 2021. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ tại Việt Nam đạt hơn 11 tỷ USD, với hơn 1.200 dự án, đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Khoảng 30.000 sinh viên Việt học tập tại Mỹ, đóng góp một tỷ USD cho nền kinh tế nước này.

Hợp tác quốc phòng an ninh song phương tiếp tục được duy trì và thúc đẩy. Mỹ đã chuyển giao hai tàu tuần tra lớp Hamilton cho Cảnh sát biển Việt Nam và đã sẵn sàng chuyển tàu thứ ba.

Theo Bộ Ngoại giao, hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước được ưu tiên cao. Chính quyền và quốc hội Mỹ tiếp tục tăng ngân sách cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật ở các vùng bị nhiễm độc dioxin, viện trợ cho các dự án rà phá bom mìn.

Hồi tháng 3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, đề nghị hai nước đưa hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ là trọng tâm và động lực cho quan hệ. Ông Biden khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng, ủng hộ một Việt Nam "độc lập, tự cường và thịnh vượng".

Huyền Lê