Đoàn Thiên Ân: 'Tôi khóc vì không tin mình trượt top 10'

IndonesiaNgười đẹp Đoàn Thiên Ân khóc vì hụt hẫng khi dừng bước ở top 20, cho rằng cô có thể tiến xa hơn tại Miss Grand International 2022.

Sau khi ban tổ chức công bố top 10 trong chung kết tối 25/10, Đoàn Thiên Ân bật khóc ở hậu trường. Khi gặp Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô ôm đàn chị và tiếp tục rơi nước mắt. Thiên Ân nói: "Em không tin mình trượt top 10". Thùy Tiên động viên: "Em đã cố gắng hết sức rồi, không sao hết".

Đoàn Thiên Ân khóc khi trượt top 10 Miss Grand International Đoàn Thiên Ân ôm Thùy Tiên khóc ở hậu trường khi trượt top 10 Miss Grand International 2022. Video: Quân Nguyễn, Pu Lê Người đẹp cho biết cô buồn vì cảm thấy bản thân phụ lòng mong đợi của mọi người đã ngày đêm dõi theo, ủng hộ. Thiên Ân nói: "Ngay khi bước vào đêm chung kết, tôi rất tự tin có thể đi sâu tại cuộc thi, không phải chỉ dừng lại ở top 20. Trên sân khấu, khi MC công bố top 10, tôi vẫn đinh ninh tên Việt Nam được xướng lên. Tuy nhiên, mọi thứ đã không xảy ra. Tôi vốn là người cầu toàn, làm việc gì cũng luôn cố gắng hết sức nên khi đối diện kết quả, tôi có chút hụt hẫng". >> 22 ngày thi Miss Grand International của Đoàn Thiên Ân Thiên Ân cho biết chặng đường cô đến với Miss Grand International 2022 nhiều thử thách. Trước lúc đi thi quốc tế, cô không tự tin vì thấy mình còn thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Indonesia, Thiên Ân nói cô đã bỏ lại phía sau mọi âu lo, quyết tâm để người ủng hộ không thất vọng. Có nhiều hôm cơ thể cô mệt rã rời, thiếu ngủ, nhưng luôn tự nhủ bản thân không được bỏ cuộc. Thiên Ân cảm ơn khán giả sau cuộc thi ở hậu trường sau chung kết. Ảnh: Viết Quý Cô nhận xét chiến thắng của người đẹp Brazil - Isabella Menin - là hoàn toàn xứng đáng. Thiên Ân tiếc nuối khi những người bạn đến từ Philippines, Mexico... cũng không thể đạt thứ hạng cao. Sau cuộc thi, Thiên Ân đã gặp gỡ lại người thân gồm nhân sự công ty quản lý, các á hậu, nhà thiết kế từ Việt Nam sang Indonesia để cổ vũ cô. "Tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi buồn này nhanh chóng, không nghĩ về nó nhiều nữa bởi chặng đường của bản thân sẽ không dừng lại ở đây. Tôi sẽ mãi khắc ghi tình cảm của mọi người trong tim", Thiên Ân nói.

Thiên Ân diễn trang phục thể thao Thiên Ân diễn trang phục thể thao trong đêm chung kết Miss Grand International 2022. Video: MGI

Ngày 26/10, Thiên Ân sẽ cùng mọi người trở về nước. Cô nói đang háo hức để ăn món bún bò. Người đẹp nói sẽ bắt đầu công việc, dự định trong vai trò tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 ngay sau đó.

Ngoài kết quả top 20, Thiên Ân thắng giải thưởng "Trang phục dân tộc đẹp nhất" do khán giả bình chọn. Cô còn lập kỷ lục khi có bức ảnh nhận hơn 4 triệu lượt yêu thích trên trang Instagram cuộc thi, thắng giải Country's power of the year.

Thiên Ân tham gia sân chơi nhan sắc quốc tế chỉ sau ba ngày đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 hôm 1/10 ở TP HCM. Thiên Ân có hai ngày chụp ảnh profile, thử trang phục, hoàn tất các thủ tục. Cô nói mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng hai tiếng. Khi đặt chân đến Indonesia hôm 4/10, Thiên Ân phải bắt nhịp ngay với lịch trình dày đặc của cuộc thi, tham gia các phần thi phụ. Cô cho biết mình sụt 5 kg trước vòng bán kết.

Phong độ của Thiên Ân tại cuộc thi có lúc bị khán giả nhận xét giảm, nhất là trong đêm trình diễn trang phục truyền thống Indonesia và phần thi phụ áo tắm. Trước những lời chê bai, góp ý của công chúng, Thiên Ân cho biết cô áp lực, đã bật khóc. Tuy nhiên, cô sớm lấy lại bình tĩnh, ít cập nhật thông tin và không đọc bình luận trên mạng xã hội. Ở đêm thi trang phục dân tộc, dù gặp sự cố, cô vẫn có màn xử lý tình huống thông minh. Đến đêm bán kết hôm 22/10, Thiên Ân lấy lại phong độ, được khen thể hiện hình ảnh tự tin, nhiều năng lượng trên sân khấu.

Đoàn Thiên Ân hô tên trong chung kết Miss Grand International 2022 Thiên Ân hô tên ở phần mở đầu đêm chung kết Miss Grand International 2022. Video: MGI

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Long An, cao 1,75 mét, nặng 60 kg, số đo ba vòng lần lượt 88,5-66-98 cm. Cô hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghiệp TP HCM.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Miss Grand International được đánh giá thuộc Top 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, cùng Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia.

Cuộc thi năm nay bắt đầu từ ngày 4/10 với nhiều phần thi phụ như Trang phục thể thao, Trang phục áo tắm, Phỏng vấn kín, Trang phục dân tộc...

Tân Cao