Đoàn Thiên Ân diễn đầm dạ hội cut-out ở Miss Grand

Các thí sinh được xếp theo nhóm, xuất hiện cùng lúc trên sân khấu, sau đó trình diễn đơn. Đoàn Thiên Ân có phần thi cuối cùng. Cô mặc thiết kế hở lưng, cut-out ở hông, xuyên thấu phần thân dưới. Trang phục gắn nhiều tua rua bắt sáng, tạo hiệu ứng sân khấu khi catwalk. Cô búi tóc cao, trang điểm màu son đỏ để tăng thêm vẻ sang trọng. Lúc trình diễn, Thiên Ân có cú xoay người tự tin.

Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, phần dự thi của Thiên Ân nhận được lời khen. Nhiều người khen cô biết tạo điểm nhấn, không bị lép vế so với thí sinh Venezeula - ứng viên mạnh cuộc thi - biểu diễn ngay trước đó.

Đoàn Thiên Ân cho biết gần ba tuần đến với cuộc thi, cô sút 5 kg do thiếu ngủ, lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, cô không gặp khó khăn trong việc phải chỉnh sửa các trang phục mang theo. Trước khi người đẹp lên đường, êkíp đã lường trước sự việc nên chuẩn bị theo số đo thích hợp.

Đoàn Thiên Ân diễn trang phục thể thao ở bán kết Phần thi trang phục thể thao của Thiên Ân. Video: MGI

Mở đầu, Thiên Ân trải qua phần thi trang phục thể thao. Cô xuất hiện với hình ảnh nhiều năng lượng. Khi catwalk, cô đưa tay ra hiệu kêu gọi khán giả cùng hòa nhịp vào từng bước chân, âm nhạc tươi vui. Người đẹp còn gây ấn tượng bằng cú hất tóc, tạo dáng.

Thiên Ân có mặt ở Indonesia hôm 4/10 sau ba ngày đăng quang hoa hậu trong nước. Cô nhanh chóng hòa nhập, luôn xuất hiện trong các hình ảnh truyền thông của cuộc thi. Người đẹp đã trải qua các phần thi như trang phục thể thao, áo tắm, phỏng vấn, trang phục dân tộc. Hiện cô có cơ hội cao vào top 20 chung cuộc do tạm đứng đầu bình chọn giải Country's power of the year.