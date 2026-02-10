Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Giải All-Star định hình chuẩn mực mới cho marathon Việt'

Ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng VnExpress Marathon All-Star không chỉ là sân chơi tuyển chọn, mà còn định hình chuẩn mực mới cho phong trào chạy bộ Việt Nam.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, người chạy marathon từ năm 2020 và đã hoàn thành trên 120 giải, VnExpress Marathon All-Star là giải đấu có tiêu chí đầu vào rõ ràng và định hướng ưu tiên thành tích. Ông nhìn nhận giải như bước đệm quan trọng, góp phần đưa phong trào chạy bộ từ giai đoạn phát triển đại chúng sang giai đoạn chú trọng chất lượng.

Ông Đoàn Ngọc Hải đến nhận bib sáng 7/2. Ảnh: VnExpress Marathon

"All-Star là mô hình tổ chức rất cần thiết, vì giải đấu này không chỉ tôn vinh những VĐV có thành tích xuất sắc, mà còn tạo ra chuẩn mực mới cho phong trào marathon tại Việt Nam, từ điều kiện tham dự đến chất lượng tổ chức", ông nhận định.

Để có tấm vé dự giải, VĐV nam cần hoàn thành 42km dưới 4 giờ hoặc 21km dưới 2 tiếng; VĐV nữ là dưới 5 tiếng full marathon hoặc dưới 2 tiếng 30 phút half marathon. Mô hình giới hạn số lượng nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn, tạo không gian thi đấu thoáng đạt để runner theo đuổi mục tiêu phá kỷ lục cá nhân (PR). Ban tổ chức cũng đảm bảo các tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp với cung đường nhiều đoạn thẳng, ít cua, mặt đường tốt và được khóa hoàn toàn.

Phỏng vấn Đoàn Ngọc Hải All-Star Ông Đoàn Ngọc Hải nhận xét về VM All-Star và chạy bộ Việt Nam trong năm qua. Video: Huy Mạnh

Trong khoảng 6 năm qua, vị runner kỳ cựu đã tham dự khoảng 20 giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Thường xuyên có mặt trên đường đua, ông nhận thấy sự gia tăng rõ rệt của các chân chạy quốc tế, giúp khơi dậy động lực để runner Việt tập luyện bài bản, nâng cao thành tích.

"Khi một giải đấu quy tụ các VĐV ưu tú trong nước và quốc tế, sự cọ xát sẽ tạo ra chuẩn mực cạnh tranh rõ ràng, qua đó khơi dậy động lực để runner Việt tập luyện nghiêm túc, bài bản hơn, từng bước nâng cao thành tích và góp phần thúc đẩy phong trào marathon ngày một lớn mạnh", ông nói.

Những nhận định này được kiểm chứng ngay tại diễn biến VM All-Star năm nay. Dù thời tiết mưa lạnh và sức ép từ các VĐV châu Phi, nhóm runner nội vẫn thiết lập nhiều cột mốc ấn tượng.

Ông Hải về đích tại VnExpress Marathon All-Star 2026 sau 4 tiếng 27 phút 16 giây . Ảnh: VnExpress Marathon

Ở nội dung nam, Hoàng Nguyên Thanh giành ngôi vương với thông số 2 tiếng 19 phút 44 giây - thành tích marathon tốt nhất của VĐV Việt Nam tại một giải trong nước. Huỳnh Anh Khôi về sau 17 giây, đạt 2 tiếng 20 phút 1 giây, phá sâu kỷ lục cá nhân và trở thành người nhanh thứ hai trong lịch sử marathon Việt Nam. Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ về đích sau 2 tiếng 38 phút 6 giây, vượt kỷ lục quốc gia do Nguyễn Thị Oanh nắm giữ (2 tiếng 39 phút 49 giây).

Tuy nhiên, ông Hải cũng lưu ý phong trào càng phát triển thì nhịp thi đấu của nhiều VĐV trẻ càng dày. Lịch đua dồn dập nếu không được cân đối với chu kỳ tích lũy và hồi phục sẽ khiến phong độ suy giảm nhanh, thậm chí dẫn đến các biện pháp duy trì hiệu suất không bền vững.

"Tôi mong các VĐV Việt Nam kiên nhẫn đi đường dài, thi đấu có chọn lọc để nâng tầm thành tích. Cộng đồng runner cần đồng hành cùng VnExpress Marathon xây dựng một giải đấu chuyên nghiệp, tích cực và bền vững", ông Hải kỳ vọng.

Hải Long