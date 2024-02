Đỗ Thủy - từ người thách thức giới hạn đến pacer truyền lửa

TP HCMTừng ngất trước vạch đích VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019 vì chạy như "bán mạng", Đỗ Thủy thay đổi suy nghĩ, từ đó chạy vì sức khỏe và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Kỷ niệm về lần ngất xỉu trước vạch đích được Đỗ Thủy (36 tuổi) kể lại như một dấu ấn đậm nét trong hành trình trưởng thành trên đường chạy của mình. Sự cố diễn ra ở giải đấu đầu tiên của VnExpress Marathon năm 2019, tại Quy Nhơn. Chị Thủy là một trong những elite runner đang hừng hực khí thế tranh một vị trí trong top 5 chung cuộc, cự ly 42km.

Bước đến vạch xuất phát ở Quy Nhơn rạng sáng hôm đó, Đỗ Thủy ở trạng thái hưng phấn cao. Runner sinh sống tại TP HCM lựa chọn chạy tốc độ cao ngay từ đầu và cũng là thói quen khi thi đấu 2 năm qua. Chị luôn cố chạy thật nhanh để có kết quả tốt nhất, không theo kế hoạch cụ thể nào, bất chấp thời tiết Quy Nhơn nóng ngay từ rạng sáng, gió và nhiều dốc. Sau 40km thuận lợi, Đỗ Thủy cứ ngỡ mình làm tốt, tiến sát mục tiêu top 5. Tuy nhiên lúc này cơ thể runner sinh năm 1987 bắt đầu quá tải. Dấu hiệu đầu tiên là đôi chân mất kiểm soát, chạy theo quán tính và mất dần tốc độ. Vài nam runner cùng phát hiện và khuyên chậm lại. Đỗ Thủy không nghe rõ toàn bộ nhưng vẫn khẳng định có thể tiếp tục về đích. Kết quả cách đích 900 m, chị đột ngột ngất lịm, đổ gục xuống đường.

Đội y tế nhanh chóng tiếp cận và đưa Đỗ Thủy vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Các bác sĩ của BTC và bệnh viện chẩn đoán runner bị quá sức. May mắn các dấu hiệu sinh tồn ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đỗ Thủy trên đường chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019. Ảnh: VM

Vài tiếng sau, chị tỉnh lại nhưng không nhớ những gì đã xảy ra. "Tôi thậm chí không biết mình là ai, không hiểu chuyện gì đang diễn ra quanh mình, cũng không có ký ức về cuộc đua. Mất mấy phút ký ức mới trở lại, tôi cảm thấy sợ và ám ảnh đến tận bây giờ", chị Thủy kể lại. Đến chiều cùng ngày, các bác sĩ đánh giá tình trạng của Đỗ Thủy hồi phục tốt, được xuất viện nhưng mất hơn một tháng để phục hồi hoàn toàn.

Sau VM Quy Nhơn 2019, Đỗ Thủy mất đi sự tự tin. Nữ runner quê Hà Nam nói dành gần nửa năm để chuẩn bị cả về thể lực, kỹ thuật, tâm lý cho cuộc đua này. Sau cùng lại thất bại. Đến nay, sau 5 năm, chị vẫn chưa dám trở lại Quy Nhơn thi đấu. Và "cú ngã" này cũng khiến suy nghĩ của chị về marathon hoàn toàn thay đổi.

Từ chỗ chỉ muốn chạy thật nhanh để "săn" PR, thành tích, Đỗ Thủy giảm hẳn việc đi giải. "Tôi nhận ra nếu hôm nay mình chạy nhanh thì ngày mai sẽ có ai đó nhanh hơn. Nếu tai nạn tái diễn, bản thân và gia đình sẽ là người chịu thiệt", chị Thủy chia sẻ.

Runner 37 tuổi nhiều năm qua chủ yếu sinh hoạt tại CLB VietRunners. Ngoài việc duy trì tập luyện, chị nhận làm công tác đối nội, đối ngoại, truyền thông, điều phối, hậu cần trong CLB. Mỗi dịp có giải, chị cũng là người đứng ra mở đăng ký nhóm, hỗ trợ khâu di chuyển, ăn ở cho các thành viên nhóm. Thỉnh thoảng, Đỗ Thủy vẫn xuất hiện trên đường đua của nhiều giải nhưng chạy với tốc độ vừa phải, thả lỏng và không còn bận tâm đến thành tích.

"Trước đây, điều tôi vui nhất là phá PR, giành giải thưởng. Sau này, tôi hạnh phúc khi được tận hưởng cung đường, ngắm nhìn cảnh đẹp và hỗ trợ các thành viên nhóm hoàn thành mục tiêu", runner 37 tuổi nói.

Cuối năm 2019, lần đầu tiên Đỗ Thủy nhận lời làm pacer ở mốc sub4:15 cho một giải đấu lớn ở TP HCM. Công việc pacer mở ra một chương mới trên hành trình của runner quê Hà Nam. Không chỉ là người đứng sau VietRunners, công việc pacer giúp chị hỗ trợ nhiều VĐV hơn trên hành trình chinh phục đường đua.

Đỗ Thủy làm pacer ở một giải marathon tại TP HCM. Ảnh: NVCC

Lần đầu dẫn tốc, Đỗ Thủy học kinh nghiệm từ những người lâu năm, luôn cố gắng quan sát kỹ nhóm runner phía sau. Thỉnh thoảng, chị quen guồng chân khi thi đấu nên có phần chạy quá nhanh, không đúng tốc độ. Theo chị, giữ tốc độ cũng là điều khó nhất khi mới làm pacer vì chưa quen. Các thành viên cùng nhóm phải nhắc nhở, hỗ trợ điều chỉnh, giữ nhịp chạy.

Đến nay, Đỗ Thủy đã trở thành pacer dày dặn kinh nghiệm với khoảng chục lần dẫn tốc, chủ yếu là các giải ở TP HCM. Tới đây, chị sẽ dẫn tốc nhóm HM sub2:30 tại VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024, diễn ra ngày 3/3.

Công việc pacer, với Đỗ Thủy, mang đến nhiều niềm vui, nhất là khi truyền được động lực, giúp runner quên đi mệt mỏi trong quá trình thi đấu. Để làm được điều này, nữ pacer tạo ra một phong cách riêng, đặc trưng. Chị nói và kể chuyện liên tục trong suốt hành trình. Từ lúc bắt đầu cuộc đua, runner chạy theo Đỗ Thủy sẽ luôn được nghe những câu chuyện về hành trình chạy bộ, quá trình tập luyện, những câu chuyện gia đình, cuộc sống hay những mẫu chuyện cười được góp nhặt từ internet.

Ngoài việc nhắc nhở những lúc ra vào trạm nước, hướng dẫn thở khi lên dốc hay điều chỉnh kỹ thuật, Đỗ Thủy cho biết điều quan trọng của pacer là giúp runner quên đi việc họ đang mệt, đang gắng sức thi đấu. Đó là lý do chị thường xuyên nói đùa, kể chuyện cười, thậm chí là kể không ngừng nghỉ suốt 42km. "Nhiều lần runner nói tôi đừng kể nữa vì cười hoài đau bụng, không chạy được. Nhưng không nói tôi không chịu được vì tôi rất muốn kể", nữ pacer nói.

Đỗ Thủy tham gia VM Nha Trang 2022. Ảnh: VM

Đảm nhận pacer VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight sắp tới, Đỗ Thủy đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu chuyện hay cho runner chạy mốc HM sub2:30. Chị hy vọng những câu chuyện sẽ giúp VĐV thoải mái hơn, nhất là khi thi đấu trái nhịp sinh học và hành trình 21km vượt hai cây cầu Ba Son và Thủ Thiêm thử thách.

Nữ pacer đang sống tại TP HCM cũng tin rằng 11.000 người dự giải đấu ngày 3/3 tới sẽ có trải nghiệm khó quên giữa đô thị sôi động nhất cả nước. Runner được khám phá loạt danh thắng, nhịp sống Sài Gòn, tận hưởng không khí về đêm với nhiều cơn gió mát mà ban ngày không thể có. Trong đó, điều khiến chị Thủy yêu thích nhất là việc được lắng nghe hàng nghìn tiếng bước chân rầm rập như hành quân trong đêm, không lẫn vào tiếng còi xe.

Khâu tổ chức, phân luồng, an ninh, trạm nước dài và dày đặc là điểm cộng giúp giải đáp ứng trải nghiệm thi đấu an toàn cho 11.000 runner. Bên cạnh đó, Đỗ Thủy còn đánh giá cao khu vực đích với hệ thống ánh sáng, giúp runner có những khoảnh khắc cán đích lung linh.

Ngoài vai trò pacer hay hỗ trợ cộng đồng VietRunners, Đỗ Thủy luôn khát khao được trải nghiệm nhiều vai trò liên quan đến marathon. Chị luôn sẵn sàng để đứng chân vào nhiều vị trí khi có cơ hội. Đến nay, Đỗ Thủy không nhớ chính xác đã nhận bao nhiêu công việc. Nữ nhân viên văn phòng từng làm an ninh đường chạy, thiết kế đường đua, kêu gọi tài trợ, xin cấp phép,... và hàng chục công việc khác liên quan đến marathon.

Mỗi vị trí lại cho chị nhiều trải nghiệm, góc nhìn khác nhau nhờ đó thấu hiểu được khó khăn, mong muốn của cả runner và nhà tổ chức. Chị cũng vui khi đóng góp vào sự phát triển của phong trào marathon. "Có lần tôi làm an ninh đường chạy ở Bình Phước. Nửa đêm chỉ có tôi và một bạn nữ vào khu vực rừng cao su để rải hàng rào. Không một bóng người, tim đập loạn lên vì sợ nhưng hai chị em vẫn phải trấn an nhau giữ vị trí, đảm bảo sự an toàn cho runner", chị Thủy kể.

Đỗ Thủy chạy cùng chồng và con gái. Ảnh: NVCC

Trở thành người hỗ trợ cộng đồng cũng đồng nghĩa với việc chị Thủy hy sinh thời gian của bản thân, gia đình. Chị tâm sự đôi lúc thấy mình "bao đồng" và sợ chồng con buồn. Tuy nhiên, may mắn là gia đình ủng hộ, hiểu những việc chị đang làm. Thậm chí, nguồn cảm hứng từ chị Thủy còn giúp chồng và hai con (cùng 14 tuổi) trở thành runner để đồng hành cùng chị trên nhiều giải đấu.

"Tôi hạnh phúc vì chạy bộ cho tôi một gia đình hạnh phúc, yêu thương và luôn thấu hiểu. Tôi cũng biết ơn vì được tiếp xúc với một cộng đồng lành mạnh, tích cực và không ngừng tiến bộ", Đỗ Thủy khẳng định.

