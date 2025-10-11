Hành trình cổ tích của hai anh em họ tại Thượng Hải Masters

Trung QuốcArthur Rinderknech và Valentin Vacherot tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành những người anh em họ đầu tiên cùng vào bán kết Thượng Hải Masters 2025.

Những tuần cuối mùa quần vợt 2025 thường đầy căng thẳng, đặc biệt tại giải đấu Thượng Hải những ngày cuối cùng. Các tay vợt kiệt quệ khi phải đối mặt với áp lực thi đấu lẫn cái nóng ẩm khắc nghiệt. Nhưng giữa sự mệt mỏi chung ấy, vẫn có một câu chuyện đẹp được viết, liên quan đến tay vợt 30 tuổi Rinderknech và người em họ Vacherot, 26 tuổi đại diện cho Công quốc Monaco.

Sau cú ace quyết định để giành vé vào bán kết Thượng Hải Masters, Rinderknech chỉ ngón tay về phía hàng ghế đội ngũ của anh. Ở đó có Vacherot, người mừng theo cách tương tự chỉ một ngày trước. Hai anh em đều nở nụ cười tươi rói vì cả hai đều giành vé vào bán kết.

Rinderknech chỉ tay về phía em trai họ Vacherot để chia vui sau khi thắng Felix Auger-Aliassime ở tứ kết Thương Hải Masters ngày 10/10. Ảnh: AFP

Đây là kịch bản ít người dám hình dung trước khi giải đấu tại Thượng Hải bắt đầu. Khi đó, Rinderknech xếp thứ 54 thế giới, còn Vacherot phải bắt đầu giải với tư cách dự bị vòng loại vì xếp ngoài top 200 (hạng 204). Giờ đây, cả hai thậm chí có thể đối đầu trực tiếp trong trận chung kết.

Ở tứ kết, Vacherot - cháu ruột của bà Virginie Paquet, một tay vợt Pháp chuyên nghiệp những năm 1980-1990 và là mẹ của Rinderknech - gây sốc khi đánh bại tay vợt hạng 10 thế giới Holger Rune. Sau đó, Rinderknech theo chân em họ bằng chiến thắng trước Felix Auger-Aliassime, người từng vào đến bán kết Mỹ Mở rộng 2025. Tay vợt Pháp đã có mặt trên khán đài để chứng kiến Vacherot quỵ ngã xuống sân sau khi vượt qua Rune trong ba set, để giành quyền đấu bán kết với Novak Djokovic. Đổi lại, Vacherot vỗ tay và đập tay vào gối khi anh họ cũng tạo nên cột mốc mới cho sự nghiệp.

Trong hai anh em, hành trình vào bán kết của Vacherot gây bất ngờ lớn nhất. Sau khi phải nghỉ thi đấu phần lớn nửa cuối mùa trước vì chấn thương vai phải, Vacherot đã dành cả mùa 2025 để tham gia các giải Challenger, trừ giải đấu tại quê nhà Monaco, nơi anh nhận suất đặc cách. Với thứ hạng không đủ để đảm bảo một suất ở vòng loại Thượng Hải Masters, Vacherot đã đánh cược để bay đến Trung Quốc. Quyết định này được đền đáp vì một số tay vợt rút lui trước hạn, cho phép anh tham gia vòng loại với tư cách dự bị.

Kể từ đó, tài năng 26 tuổi không hề ngoảnh đầu lại. Anh thắng 7 trận và liên tiếp hạ gục 4 hạt giống gồm Alexander Bublik, Tomas Machac, Tallon Griekspoor và Rune, để trở thành tay vợt có thứ bậc thấp thứ hai từng vào bán kết trong lịch sử ATP Masters. Vacherot, được huấn luyện bởi người anh cùng cha khác mẹ Benjamin Balleret, cũng là tay vợt đầu tiên đại diện cho Monaco lọt vào bán kết một giải ATP Tour. Công quốc ở miền nam nước Pháp là nơi sinh sống của nhiều tay vợt hàng đầu, nhưng chưa bao giờ có truyền thống sản sinh ra những người cầm vợt xuất sắc.

Vacherot đi từ vị trí dự bị ở vòng loại tiến đến bán kết Thương Hải Masters 2025. Ảnh: AFP

"Tôi không đến đây với tư cách tay vợt vòng loại, mà là dự bị", Vacherot nói sau chiến thắng trước Rune. "Tôi thậm chí không chắc mình sẽ được thi đấu vòng loại. Nên việc ở lại giải đến giờ thực sự là điều không thể tin nổi đối với tôi. Tôi hạnh phúc, cứ như đang sống trong giấc mơ".

Djokovic, người quen biết HLV Balleret qua các buổi tập và từng sống tại Monaco, nhận xét về chiến tích của Vacherot: "Cậu ấy đã viết nên một câu chuyện tuyệt vời". Vacherot giờ đây sắp lần đầu tiên lọt vào top 100 thế giới.

Hành trình của anh họ Rinderknech cũng không kém phần ấn tượng. Chỉ khi cận kề tuổi 30, những bước đột phá mới đến với tay vợt sinh ra ở tỉnh Cote d’Azur, tiếp giáp Monaco. Trong tháng sinh nhật, ở vòng một Wimbledon 2025, anh làm nên bất ngờ bằng chiến thắng sau 5 set giằng co với hạng ba thế giới Alexander Zverev.

Đến Thượng Hải, Rinderknech tiếp tục đánh bại Zverev. Bằng việc hạ Auger-Aliassime ở tứ kết, anh đã thắng tới bảy trận trước các tay vợt top 20 kể từ tháng 6 năm nay, bằng tổng số chiến thắng anh đạt được trong cả sự nghiệp trước đó. Rinderknech giờ sẽ đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp - thứ 37, nhờ lần đầu vào bán kết một giải Masters.

Nhưng câu chuyện cổ tích của Rinderknech và Vacherot còn nằm ở chỗ: họ thân thiết và gắn bó keo sơn dù không phải anh em ruột. Hai người anh em họ này từng là đồng đội tại Đại học Texas A&M trong hai năm rưỡi từ 2016 đến 2018. Sau nhiều năm miệt mài, nếm trải hàng loạt thất bại ở các giải đấu, họ đã cùng nhau tạo nên những thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp. Và ở những thời khắc trọng đại ấy, người còn lại luôn có mặt để chứng kiến và chia vui.

Rinderknech (phải) và Vacherot tại Thượng Hải Masters 2025. Ảnh: ATP

"Tôi đã theo chân em họ của mình", Rinderknech nói, chỉ về phía Vacherot. "Cậu ấy đã trải qua những cảm xúc mãnh liệt vào hôm qua, và tôi đang cố gắng làm theo, chiến đấu và đạt được điều tương tự. Cả gia đình đang dõi theo từ quê nhà, cảm xúc như vỡ òa trong nhóm chat gia đình. Chúng tôi như đang sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Thật là một hành trình tuyệt vời không thể nào quên".

Hôm nay, hành trình của hai anh em sẽ tiếp tục, khi Vacherot gặp Djokovic lúc 15h, còn Rinderknech đụng Daniil Medvedev dự kiến sau đó hai tiếng rưỡi.

Hoàng Thông (theo Independent)