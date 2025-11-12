Djokovic muốn thi đấu đến 41 tuổi

Novak Djokovic lên kế hoạch giải nghệ sau khi kết thúc Olympic 2028 ở Los Angeles, Mỹ, lúc anh qua tuổi 41.

Ở tuổi 38, Djokovic muốn thi đấu thêm ba năm và sẽ treo vợt sau khi phục vụ đoàn thể thao Serbia ở Olympic 2028. Djokovic đang là ĐKVĐ đơn nam Olympic và muốn bảo vệ tấm HC vàng này. Nole cùng gia đình đã rời Serbia sang định cư ở Hy Lạp vì mâu thuẫn với chính phủ, nhưng anh vẫn khao khát giành vinh quang cho quốc gia vùng Balkan này.

"Tôi luôn có lịch trình trong suốt cuộc đời và sự nghiệp", chủ nhân 101 danh hiệu ATP nói sau khi vô địch ở Athens, Hy Lạp tuần qua. "Tôi làm những gì tôi muốn, theo cách tôi muốn và có lẽ việc kết thúc mọi thứ ở Olympic là tuyệt vời nhất".

Djokovic mừng tấm HC vàng giành được ở Olympic Paris 2024, hồi tháng Tám năm ngoái. Ảnh: Reuters

Djokovic không còn nhiều mục tiêu trong sự nghiệp. Mục tiêu khả quan nhất với anh là vượt thành tích 103 danh hiệu ATP của Roger Federer, và sau đó là kỷ lục 109 cup của huyền thoại Jimmy Connors. Nole cũng đang hướng đến độc chiếm kỷ lục 25 Grand Slam đơn. Anh hiện có 24 major đơn, bằng nữ huyền thoại Margaret Court.

Dù vào bán kết 4 giải major mùa này, Djokovic thừa nhận những yêu cầu thể chất ngày càng cao của các trận đấu khiến anh cạn dần hy vọng đăng quang ở hệ thống giải danh giá nhất làng banh nỉ.

"Một số thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, như sự tiến bộ và phong độ đỉnh cao của Sinner, Alcaraz", Djokovic nói. "Tôi chỉ cố giữ sức khỏe tốt nhất, chăm sóc bản thân cả thể chất và tinh thần, sau đó chờ đợi mọi chuyện xảy ra".

Với chiến thắng trước đàn em Lorenzo Musetti cuối tuần qua, Djokovic chứng minh đam mê và khát khao của bản thân. Anh trở thành nhà vô địch ATP lớn tuổi nhất kể từ Ken Rosewall – người vô địch Hong Kong Mở rộng năm 1977 khi 43 tuổi.

"Chiến thắng ở Athens thật kinh ngạc, với ba giờ đồng hồ giằng co căng thẳng", anh nói. "Musetti đã chơi cực hay và chiếc cup có thể thuộc về bất kỳ ai trong hai chúng tôi. Tôi tự hào khi vượt qua một Musetti chơi với phong độ rất cao".

Djokovic đã kết thúc mùa 2025 khi quyết định bỏ ATP Finals. Anh hướng đến mục tiêu giành Grand Slam thứ 25 ở Australia Mở rộng đầu năm tới khi đang đứng số 4 thế giới.

Vy Anh