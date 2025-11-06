Djokovic định cư ở Hy Lạp vì con

Một trong những nguyên nhân khiến Novak Djokovic quyết định rời Serbia để “nhập khẩu” Hy Lạp là vì muốn gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Chúng tôi cố gắng thích nghi và tìm môi trường học tập cũng như sinh hoạt tốt nhất cho hai đứa con. Tôi muốn cộng đồng nơi mình sống sẽ giúp bọn trẻ phát triển tích cực về tâm lý, thể chất và cảm xúc. Đó là ưu tiên hàng đầu của tôi", Djokovic trả lời phỏng vấn tờ SDNA ngày 5/11. "Ngoài ra, tôi cũng muốn chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau như một gia đình, theo một cách riêng tư nhất có thể".

Con trai Stefan, vợ Jelena, Djokovic và con gái Tara (từ trái qua phải) tại Roland Garros 2023. Ảnh: Reuters

Djokovic cùng gia đình đến Athens cách đây hai tháng. Tay vợt 38 tuổi cho biết cuộc sống hiện tại rất tốt, nhờ sự hiếu khách, tốt bụng và rộng lượng của người dân địa phương. Nole cùng người thân cảm thấy rất hài lòng với khởi đầu mới tại nơi đất khách.

"Thú thực, đây không phải điều mà tôi đã lên kế hoạch trong thời gian dài", Djokovic nói. "Tuy nhiên, một số vấn đề xảy ra trong hai năm qua đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi về nhiều mặt. Nhưng không sao cả, cuộc đời mà. Lúc này, chúng tôi cảm thấy gắn kết hơn giữa các thành viên trong gia đình".

Trước công chúng, Djokovic không tiết lộ lý do cụ thể khiến anh rời Belgrade, nhưng truyền thông tin rằng nguyên nhân liên quan đến chính phủ Serbia. Tháng 12 năm ngoái, Djokovic công khai ủng hộ cuộc biểu tình của sinh viên quê nhà phản đối chính quyền của Tổng thống Aleksandar Vucic.

"Là người có niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của lớp trẻ với khát khao hướng đến tương lai tốt đẹp hơn, tôi cho rằng những ý kiến và tiếng nói của họ cần được lắng nghe thấu đáo", Djokovic thể hiện quan điểm trên mạng xã hội. "Serbia sở hữu tiềm năng khổng lồ với sức mạnh to lớn từ thế hệ trẻ được giáo dục toàn diện. Điều tất cả chúng ta cần làm là thấu hiểu và tôn trọng họ".

Theo phóng viên Jaschar Dugalic của hãng tin Neue Zurche Zeitung tại Đức, những phát ngôn trên khiến những nhà lãnh đạo Serbia khó chịu, dẫn đến truyền thông thân chính phủ tạo ra chiến dịch công kích Djokovic, gọi anh là "nỗi nhục" hay "kẻ yêu nước giả tạo, người tự coi mình là biểu tượng của Serbia trong nhiều năm nhưng giờ lại chạy trốn sang Hy Lạp".

Mâu thuẫn giữa đôi bên được coi là nguyên nhân khiến giải ATP 250 Belgrade Mở rộng - do em trai Djokovic, Djordje, làm Giám đốc điều hành - bị hủy. Giải này được thay thế bằng Hellenic Championship được tổ chức tại Athens vào tuần này với sự góp mặt của Nole. Dự kiến 23h hôm nay 6/11 (giờ Hà Nội), Djokovic sẽ đánh tứ kết với Nuno Borges.

Vy Anh