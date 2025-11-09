Hy LạpTay vợt Novak Djokovic giành danh hiệu thứ 101 trong sự nghiệp, khi thắng Lorenzo Musetti 4-6, 6-3, 7-5 ở chung kết ATP 250 Hellenic Championship hôm 8/11.

Với danh hiệu thứ 72 trên mặt sân cứng ở ATP Tour, Djokovic vượt qua Roger Federer để trở thành tay vợt có nhiều chức vô địch nhất trên mặt sân này trong Kỷ nguyên Mở. Ở tuổi 38, Nole cũng là tay vợt nam lớn tuổi nhất giành chức vô địch trên ATP Tour, kể từ khi hệ thống này ra đời vào năm 1990.

Djokovic mừng chức vô địch Hellenic Championship, trên sân Trung tâm ở nhà thi đấu OAKA tại Athens, Hy Lạp hôm 8/11. Ảnh: Reuters

Trận chung kết dài ba tiếng đồng hồ chứng kiến tới năm lần hai tay vợt mất game giao bóng trong set quyết định. "Một trận chiến không thể tin được, ba giờ đồng hồ cực kỳ khắc nghiệt về thể lực", Djokovic nói sau chiến thắng. "Trận đấu này có thể nghiêng về bất kỳ ai, nên xin chúc mừng Lorenzo vì màn trình diễn tuyệt vời. Tôi rất tự hào về bản thân khi vượt qua được thử thách này".

Trước trận, Musetti cần giành chức vô địch để vượt qua Felix Auger-Aliassime và chiếm suất cuối cùng dự ATP Finals. Anh chơi một trận sòng phẳng với Nole và chỉ chịu thua sau khi để mất game giao bóng cuối, ở set quyết định. Djokovic, với trận thắng thứ 9 trong 10 lần gặp Musetti, đăng quang ở giải đấu do chính em trai anh, Djordje làm Giám đốc điều hành.

Với Musetti, đây vẫn là nỗi thất vọng lớn khi anh để thua trong trận chung kết ATP thứ sáu liên tiếp. Tay vợt Italy từng giành hai danh hiệu ATP đầu tiên vào năm 2022 tại Hamburg và Naples, nhưng không có thêm cup nào kể từ đó.

Djokovic vô địch tại Hy Lạp, bỏ ATP Finals Diễn biến chính trận Djokovic - Musetti hôm 8/11.

Sau trận, hai tay vợt tươi cười trao đổi với nhau trên lưới. Dù không thắng chung kết, những nỗ lực của Musetti vẫn được tưởng thưởng khi Djokovic rút lui khỏi ATP Finals vào tối cùng ngày. Musetti được cho là biết điều này ngay khi hai tay vợt bắt tay sau trận chung kết. Anh sẽ thay thế Nole để lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu cho tám tay vợt hay nhất năm.

"Tôi rất mong chờ được thi đấu ở Turin và cống hiến hết khả năng, nhưng sau trận chung kết ở Athens hôm nay, tôi rất buồn khi phải thông báo rằng mình buộc phải rút lui vì chấn thương vai", Djokovic viết trên mạng xã hội, ít giờ sau trận chung kết. "Tôi thật sự xin lỗi những người hâm mộ mong được thấy tôi thi đấu, sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa vô cùng lớn. Tôi chúc các tay vợt khác có một giải đấu tuyệt vời, mong sớm được trở lại thi đấu cùng tất cả mọi người".

ATP Finals 2025 sẽ khởi tranh vào hôm nay 9/11 tại Turin, Italy. Musetti chung bảng với Carlos Alcaraz, Taylor Fritz và Alex de Minaur. Bảng còn lại gồm ĐKVĐ Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton và Auger-Aliassime.

Hai tay vợt đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/11. Tay vợt vô địch giải sẽ nhận 5,07 triệu USD nếu bất bại. Trước đó, mỗi người được nhận 331.000 USD phí tham dự, 396.500 USD cho mỗi chiến thắng vòng bảng, 1,18 triệu USD cho chiến thắng ở bán kết và 2,37 triệu USD cho chiến thắng ở chung kết.

Vy Anh