Djokovic tiếp tục trị liệu giữa trận Mỹ Mở rộng

MỹNovak Djokovic gọi chăm sóc y tế để chữa trị vết đau lưng, trong trận thắng Cameron Norrie 6-4, 6-7(4), 6-2, 6-3 ở vòng ba Mỹ Mở rộng 2025.

Djokovic khởi đầu trận đấu gần như hoàn hảo, chỉ thua hai điểm trong các game giao bóng và có 17 cú winner trong set một. Nhưng thể trạng của anh tiếp tục bị thử thách vào cuối set này với một vết đau lưng xảy ra sau pha lên lưới khó. Trước khi thực hiện game giao để kết thúc set một 6-4, Djokovic đã rời vào phòng thay đồ để được chuyên gia ATP Clay Sniteman điều trị.

"Không sao đâu, tôi ổn mà", Djokovic trả lời trong cuộc phỏng vấn sau trận. "Bạn có lúc thăng, lúc trầm... nhưng bạn không muốn tiết lộ quá nhiều cho các đối thủ về điều này. Họ có thể đang xem cuộc phỏng vấn này. Tôi vẫn như xưa, vẫn trẻ trung, khỏe mạnh. Đây là New York, và nếu có đau thì năng lượng trong sân sẽ lấn át tất cả".

Djokovic đau lưng trong trận gặp Norrie, ở vòng ba Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 27/8. Ảnh: Reuters

Đầu set hai, Nole tiếp tục điều trị ngắn khi hai tay vợt đổi sân lần đầu. Kể từ thời điểm đó, anh dường như không gặp thêm vấn đề nào trong phần còn lại của trận đấu. Norrie đã gây nhiều khó khăn cho Djokovic, đặc biệt ở set hai khi tay vợt Vương quốc Anh cứu toàn bộ ba break-point từ thế bị dẫn 0-40 để giữ game bảy và kéo set đấu vào tie-break. Tại loạt đánh vốn là sở trường của Djokovic, Norrie bốn lần thắng điểm giao bóng của đàn anh, nhờ đó thắng 7-4.

Dù lối đánh không nhiều điểm nhấn, Norrie chắt chiu được các cơ hội để ghi 44 điểm winner, chỉ kém Nole bảy điểm. Anh cũng không mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng, 34 so với 31 của người bốn lần vô địch giải. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ Djokovic luôn vượt lên đúng lúc, thắng những game đỡ bóng đầu của hai set cuối và bảo toàn lợi thế nhờ khả năng giao bóng và lên lưới. Nole có 18 cú ace trận này trong 51 điểm winner, thống kê tốt nhất của anh tại Flushing Meadows.

"Có lẽ đây là ngày tôi giao hay nhất giải đấu", Djokovic nói thêm. "Đây là một trong những cú đánh quan trọng nhất của tennis. Ở thời điểm này, tôi thực sự hài lòng về cách thực hiện nó".

Ở vòng bốn, Djokovic sẽ đối đầu với Jan-Lennard Struff, người đã đánh bại tay vợt vào bán kết năm 2024 Frances Tiafoe với tỷ số 6-4, 6-3, 7-6(7). Dù phải chơi vòng loại, Struff gây bất ngờ khi thắng hạt giống số 11 Holger Rune ở vòng hai sau năm set. Tay vợt Đức sở hữu lối chơi tấn công quyết liệt, hứa hẹn tạo thêm thử thách cho Djokovic trên đường vào tứ kết.

Vy Anh