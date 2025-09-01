Djokovic tiếp tục bị bào mòn ở Mỹ Mở rộng

MỹThắng lợi 6-3, 6-3, 6-2 trước Jan-Lennard Struff tại vòng bốn Mỹ Mở rộng không trọn vẹn khi Novak Djokovic vẫn cho thấy dấu hiệu bất ổn về thể trạng.

Sau set đầu tiên, bác sĩ phải vào sân để chăm sóc cho vai phải và cổ của Djokovic. Sang set tiếp theo, tay vợt Serbia tiếp tục cần trị liệu cánh tay phải. Trước đó ở trận thắng Cameron Norrie tại vòng ba, Djokovic cũng cần hỗ trợ y tế vì đau lưng.

Djokovic trả giao bóng trong trận gặp Struff, ở vòng bốn Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 1/9. Ảnh: Reuters

Những vấn đề của cơ thể không ảnh hưởng nhiều tới phong độ ấn tượng Djokovic thể hiện trước Struff. Dù liên tiếp đánh bại Holger Rune và Frances Tiafoe, Struff không thể tìm thấy sự hiệu quả trong lối đánh quyết liệt khi đối đầu Djokovic.

Giao bóng được đánh giá là vũ khí mạnh nhất của Struff, song tay vợt Đức mắc tới sáu lỗi kép. Anh thậm chí có ít hơn một nửa Djokovic về số cú giao bóng ghi điểm trực tiếp (6 so với 12). Không phát huy được sở trường khiến Struff sáu lần để đối thủ giành break-point.

Trái ngược Struff, Djokovic đạt phong độ giao bóng ổn định với tỷ lệ giao bóng một ăn điểm lên đến 79%, bên cạnh 33 winner và chỉ mắc 20 lỗi tự hỏng. Tất cả những thông số này của tay vợt 38 tuổi đều nhỉnh hơn Struff.

"Tôi xem thống kê và thấy tôi giao bóng tốt hơn đối thủ, vốn là một trong những tay vợt có nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhất giải đấu", Djokovic trả lời phỏng vấn trên sân ngay sau trận. "Điều đó thật tuyệt, giúp tôi có thế trận thuận lợi hơn. Khi đó, tôi không cần tốn nhiều sức như bình thường để giành điểm. Tôi hài lòng với phong độ giao bóng ở vòng trước và hôm nay".

Djokovic lần thứ 14 trong sự nghiệp lọt vào tứ kết Mỹ Mở rộng, nơi anh chuẩn bị đấu Taylor Fritz. Xét thành tích đối đầu, Djokovic toàn thắng Fritz ở 10 cuộc đọ sức ở quá khứ, trong đó Nole chỉ để đối thủ thắng ba set trên tổng số 26 set đã đấu.

Vy Anh