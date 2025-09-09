AnhDJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Schak vừa thi đấu vừa thực hiện DJ set trực tiếp tại Great North Run 2025 hôm 7/9, để gây quỹ cho tổ chức bảo vệ trẻ em NSPCC.

Schak, tên thật là Shakeil Luciano, sinh ra tại North Shields, đã mang theo dàn thiết bị di động gồm hệ thống DJ all-in-one, loa công suất lớn và GoPro để vừa chơi nhạc vừa di chuyển trên quãng đường 21 km từ Newcastle đến South Shields.

Schak tham gia Great North Run 2025 nhằm gây quỹ cho tổ chức bảo vệ trẻ em NSPCC, cùng hơn 250 VĐV khác chạy cho màu áo của tổ chức này.

Schak gây chú ý trên đường chạy và liên tục được các đồng run động viên cổ vũ. "Tôi muốn làm điều gì đó thật khác biệt phản ánh đúng con người mình", DJ người Anh cho biết. "Đây không chỉ là thử thách thể chất mà còn là cơ hội giúp bảo vệ và mang lại hy vọng cho trẻ em. Đó chính là động lực để tôi hoàn thành thử thách này".

DJ Anh vừa chơi nhạc vừa chạy half marathon Schak gây chú ý khi trở thành người đầu tiên thế giới chạy bán marathon Great North Run kết hợp biểu diễn DJ trực tiếp trong suốt hành trình, mang âm nhạc lưu động tới cộng đồng và gây quỹ từ thiện. Schak nổi lên trong làng nhạc điện tử Anh từ năm 2022 với bản hit Moving All Around (Jumpin’), ca khúc từng được BBC Radio 1 chọn làm "Hottest Record" (Ca khúc đình đám nhất). Ngoài phong cách âm nhạc sôi động, anh còn được biết đến nhờ loạt màn quảng bá độc đáo như DJ set ngay tại cửa hàng B&Q, trên phà, xe buýt hay ngoài sân vận động St James Park của Newcastle United. Hiện Schak đạt hơn 133.000 lượt nghe mỗi tháng trên Spotify và được đánh giá là một trong những nghệ sĩ mới đầy tiềm năng của EDM Anh quốc.

DJ Schak thi đấu tại Great North Run 2025 Schak chia sẻ đoạn video các phi đội máy bay thường dùng hệ thống phun khói đặc biệt để tạo vệt màu trên bầu trời. Màu sắc đỏ - trắng - xanh tượng trưng cho quốc kỳ Vương quốc Anh (Union Jack). Màn bay này đến từ đội bay biểu diễn nổi tiếng Red Arrows của Không quân Hoàng gia Anh (RAF). Họ thường xuyên trình diễn tại các sự kiện lớn ở Anh, trong đó có Great North Run, để chào mừng và tạo bầu không khí sôi động.

DJ Schak hoàn thành Great North Run 2025 Schak nhận huy chương về đích, nhưng không tiết lộ thời gian hoàn thành. Thông thường, chỉ các VĐV đăng ký chạy tại nhóm chính thức (mass runners) mới có dữ liệu công khai về thời gian hoàn thành. Vì Schak tham gia dưới tên nghệ sĩ, với thiết bị biểu diễn di động, nên có thể không có kết quả chính thức được ghi nhận trên các trang thống kê như Great Run Event Results hoặc WatchAthletics. Sau khi về đích tại Great North Run, Schak chia sẻ trên Instagram: "Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Việc lập kỷ lục thế giới không chính thức về DJ trong một chặng half marathon thật không thể tin nổi. Tôi đã gặp rất nhiều gương mặt đáng nhớ đến từ nhiều nơi khác nhau. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã chào, đã vẫy tay, đã cười và nói ‘cố lên nhé’. Mang theo 20 kg thiết bị suốt 21 km là điều tôi chưa từng làm, nhưng chính sự đồng hành và cổ vũ của mọi người đã kéo tôi đến vạch đích. Up the North East!".

Great North Run là giải chạy half marathon lớn nhất thế giới, diễn ra hàng năm vào tháng 9 tại vùng Đông Bắc nước Anh, từ Newcastle đến South Shields. Giải được khởi xướng vào năm 1981 bởi Brendan Foster, VĐV đoạt HC đồng Olympic nội dung 10.000 m và hiện là bình luận viên của BBC Sport. Kể từ lần đầu tiên tổ chức với 12.000 runner, giải liên tục phát triển về quy mô, đến năm 2011 đã có tới 54.000 người đăng ký. Đây là sự kiện chạy đường dài thu hút đông người tham gia nhất ở Anh, vượt qua cả những giải như Great Manchester Run và London Marathon.

Ở nội dung nam Great North Run 2025, Alex Mutiso (Kenya) về nhất với thời gian 1 giờ 0 phút 52 giây. Xếp sau là Bashir Abdi (Bỉ) với 1 giờ 0 phút 58 giây và Abel Kipchumba (Kenya) với 1 giờ 1 phút 1 giây. Ở nội dung nữ, Sheila Chepkirui (Kenya) vô địch với 1 giờ 9 phút 32 giây. Xếp sau là Vivian Cheruiyot (Kenya) với 1 giờ 9 phút 37 giây, còn Eilish McColgan (Scotland) về thứ ba với 1 giờ 9 phút 42 giây.