Disney làm phim về văn hóa Colombia

Hãng hoạt hình Walt Disney giới thiệu "Encanto", dự án phim về nền văn hóa Colombia.

Ngày 8/7, Walt Disney Animation Studios tung teaser bộ phim thứ 60, kể về cô gái Mirabel Madrigal ở vùng đất huyền bí Encanto, Colombia. Các thành viên gia đình Madrigal có ma thuật và sức mạnh phi thường. Tuy nhiên, Mirabel chỉ là người bình thường, không có tài năng đặc biệt. Không tự ti, cô vẫn luôn tự hào về gia đình và bước vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm để giải cứu cả vùng đất ma thuật.

Teaser "Encanto" Teaser "Encanto". Video: Disney.

Byron Howard - nhà làm phim Zootopia hay Tangled - ngồi ghế đạo diễn. Nhà soạn nhạc Lin-Manuel Miranda, tác giả của các vở Broadway nổi tiếng như In the Heights hay Hamilton, chịu trách nhiệm về âm nhạc trong phim. Diễn viên Latin Stephanie Beatriz lồng tiết nữ chính.

Stephanie Beatriz - nổi tiếng với series "Brooklyn Nine-Nine" - lồng tiếng nhân vật Mirabel. Ảnh: Variety.

Dự án được Walt Disney Animation Studio phát triển từ năm 2016, thuộc trào lưu khai thác văn hóa các quốc gia trên thế giới như Raya and the Last Dragon (Đông Nam Á), Mulan (Trung Quốc), Luca (Italy)... của hãng phim nhà chuột. Tháng 6/2020, Lin-Manuel Miranda tiết lộ đang viết tám ca khúc bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha cho dự án. Encanto dự kiến phát hành cuối tháng 11 tại rạp và hệ thống phim trực tuyến Disney+.

Đạt Phan