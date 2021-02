Pixar làm phim hoạt hình về văn hóa Italy

Hãng Pixar làm phim hoạt hình thứ 24 - "Luca" - lấy bối cảnh mùa hè Italy, dự kiến ra mắt vào tháng 6.

Luca Trailer "Luca". Video: Disney.

Ngày 25/2, teaser trailer của Luca ra mắt, tiết lộ chuyến phiêu lưu mùa hè của cậu bé 13 tuổi Luca ở vùng đất Địa Trung Hải thuộc Italy. Luca và cậu bạn đi cùng thực ra là hai thủy quái tò mò về cuộc sống ở đất liền. Bộ đôi gặp nhiều thử thách bởi chỉ cần tiếp xúc với nước biển, họ sẽ trở lại nguyên dạng. Trong phim xuất hiện nhiều yếu tố văn hóa của Italy, như: kem gelato, mỳ Italy, xe Vespa...

Diễn viên người Canada Jacob Tremblay lồng tiếng cho Luca. Hồi chín tuổi, cậu từng gây ấn tượng khi đóng cùng Brie Larson trong Room - tác phẩm tâm lý được đề cử Oscar năm 2016 . Ở tuổi 14, Jacob Tremblay đã tham gia nhiều phim điện ảnh lớn như Wonder, Doctor Sleep, Good Boy... Diễn viên sinh năm 2006 có nhiều kinh nghiệm lồng tiếng phim hoạt hình như The Smurfs 2, các series truyền hình như American Dad hay Pete the Cat. Sau Luca, Jacob Tremblay còn lồng giọng cho nhân vật Flounder trong The Little Mermaid (Nàng Tiên Cá) phiên bản người đóng đang được Disney sản xuất.

Ngoài Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer (phim Shazam!) lồng tiếng Alberto Scorfano - người bạn mới quen của Luca. Nữ diễn viên hài Maya Rudolph (phim Bridesmaids) lồng tiếng Daniela - mẹ Luca. Phim còn có Emma Berman, Marco Baricelli và Jim Gaffigan góp giọng.

Luca là phim hoạt hình dài đầu tay của đạo diễn Enrico Casarosa. Anh từng được đề cử Oscar lần thứ 84 ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc với La Luna. Enrico Casarosa sinh ra và lớn lên tại Genoa, Italy - thành phố mang nhiều câu chuyện lịch sử và có những bến cảng quan trọng nhất của vùng Địa Trung Hải.

Poster "Luca". Ảnh: Disney.

Biên kịch của Luca là Jesse Andrews và Mike Jones. Trong đó, Mike Jones chính là người viết kịch bản cho Soul - ứng viên sáng giá của Oscar 2021 trong hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.

Pixar là hãng phim hoạt hình ra đời năm 1974 do doanh nhân Alexander Schure sáng lập, có trụ sở tại California, Mỹ. Trong hai thập kỷ, Pixar gặp nhiều khó khăn về tài chính, chưa đủ khả năng làm phim riêng, nên chỉ đóng vai trò làm kỹ xảo theo đợt đặt hàng của các đạo diễn lớn như Francis Ford Coppola hay George Lucas. Toy Story là phim hoạt hình đầu tiên của hãng, ra mắt năm 1995. Nhiều năm liền, các phim hoạt hình của hãng được giới chuyên môn đánh giá cao về kịch bản. Tháng 1/2016, hãng Walt Disney mua lại Pixar với giá xấp xỉ 7,4 triệu USD.

Phúc Nguyễn