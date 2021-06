Dior tái hiện bộ váy thiên nga của Björk

Bjork mặc váy thiên nga ở Oscar 2001

Björk diện đầm thiên nga thể hiện ca khúc "I've Seen It All" trên sân khấu Oscar 2001. Video: FL.

Năm 2001, thiết kế của Marjan Pejoski gây bàn tán thời gian dài sau khi Björk mặc và làm động tác bắt chước thiên nga đẻ một quả trứng trên thảm đỏ. Một số ý kiến chỉ trích, chê bộ váy là một trò đùa thảm hại ở một sự kiện trang trọng như Oscar. Cây bút Jay Carr của tờ Boston Globe viết: "Chiếc váy thiên nga quấn quanh cổ của Bjork khiến cô ấy trông giống như một người tị nạn", trong khi nhà phê bình thời trang Steven Cojocaru gọi chiếc váy là "một trong những thứ ngớ ngẩn nhất từng thấy". Diễn viên Joan Rivers nhận xét: "Cô gái này nên được đưa vào nhà thương". Chỉ một số ít khen ngợi về sự độc đáo của bộ váy, trong đó có tờ New York Observer và ca sĩ Melissa Etheridge.