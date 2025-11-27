Đình Bắc đưa CAHN qua vòng bảng Cup C2 châu Á

Hà NộiNguyễn Đình Bắc ghi bàn ở phút 90 giúp Công an Hà Nội ngược dòng thắng Bắc Kinh Quốc An 2-1, sớm vượt qua bảng E AFC Champions League Two 2025-2026.

* Ghi bàn: Mauk 76’, Đình Bắc 90’ - Liangming 11’.

Trước khi trận đấu trên sân Hàng Đẫy diễn ra tối 27/11, bảng E đã xác định Macarthur (Australia) giành vé đi tiếp, sau khi hạ CLB Hong Kong Taipo 2-1. Họ dẫn đầu với 10 điểm, và chỉ còn một lượt trận. Trong khi đó, CAHN và Bắc Kinh có cùng 5 điểm, nên đội nào thắng sẽ chắc chắn giành tấm vé thứ hai.

May mắn không đứng về phía chủ nhà ở đầu trận. Phút thứ 6, Leo Artur cứa lòng dội cột phải. 5 phút sau, Nguyễn Quang Hải chuyền về cho Nguyễn Filip. Trước áp lực từ đối thủ, thủ môn 33 tuổi phá bóng trúng Lin Liangming bay vào lưới. Toàn đội CAHN ngỡ ngàng, còn Filip lắc đầu thất vọng.

Tiền đạo Công an Hà Nội Leo Artur (số 10) sút hỏng phạt đền ở phút 28, trong trận thắng Bắc Kinh Quốc An 2-1 ở lượt năm bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 27/11/2025. Ảnh: Hoàng Huynh.

Đây là sai lầm thứ ba của Filip ở sân chơi quốc tế. Ngày 20/8, CAHN thua CLB Thái Lan BG Pathum United 1-2 trên sân khách ở giải Đông Nam Á. Trong đó, bàn thua thứ hai là pha sút bóng từ gần 40 m của Chanathip vào lưới trống, sau khi Filip phất dài bị đối phương đánh chặn. Trong trận hòa Bắc Kinh 2-2 hôm 18/9, anh lại chuyền thẳng vào chân đối phương, để Zhang Yuan sút một chạm sệt thành bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thua khiến CAHN gặp tâm lý, tấn công thiếu đột biến. Phút 26, họ bất ngờ được hưởng lợi từ quyết định của trọng tài. Từ cánh phải, Lê Văn Đô tâng bóng sượt người Jiang Wenhao nhưng trọng tài Ahmed Saad xác định chạm tay và thổi phạt đền cho chủ nhà. Các cầu thủ Bắc Kinh phản ứng mạnh, trong khi Jiang kéo áo vùng áo ở ngực để cho trọng tài nhìn vết bẩn nhưng không thay đổi được quyết định. Tuy nhiên, cú sút sệt vào góc phải của Leo Artur bị thủ môn Zhang Jianzhi bắt bài tóm gọn, lỡ cơ hội gỡ hòa bằng vàng cho CAHN.

Công an Hà Nội Đội Bắc Kinh Quốc An 58% Kiểm soát bóng 42% 14 (8) Dứt điểm (trúng đích) 11 (5) 449 (74%) Chuyền (chính xác) 302 (70%) 11 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 10 5 (0) Thẻ vàng (thẻ đỏ) 3 (1)

Sang hiệp hai, khi HLV Mano Polking tung Nguyễn Đình Bắc vào thay Alan Grafite, thế trận mới dần khởi sắc. Ba phút đầu chứng kiến Quang Hải và Vitao thách thức Zhang. Đến phút 55, trung vệ Ngadeu phá bóng trúng người Artur bật về gôn, nhưng dội cột trái.

Việc chủ nhà dồn lên tấn công cũng tạo điều kiện cho Bắc Kinh phản công, nhưng phung phí. Phút 67, Fang Hao ngoặt bóng lừa một cầu thủ trong vòng cấm, trước khi cứa lòng chân trái bị Filip băng ra dùng chân cản phá. Đến phút 75, Zhang Yuning bứt tốc vào vòng cấm dứt điểm trúng người Filip. Sau đó, anh đá bồi vòng qua đầu thủ môn CAHN lại dội xà ngang.

Một phút sau, may mắn mới đứng về phía chủ nhà. Sau khi Alves và Artur phối hợp bất thành, Fang Hao phá bóng đập người Stefan Mauk bay vào lưới Bắc Kinh. Bàn gỡ lập tức khiến tinh thần các cầu thủ CAHN thay đổi, tăng thêm nỗ lực kết liễu trận đấu.

Phút 88, Quang Hải vô-lê chân trái trong vòng cấm vào góc trái nhưng thủ môn Zhang phản xạ xuất thần cứu thua. Hai phút sau, Mauk tạt bóng từ đáy biên phải đến cột xa, để Artur vô-lê một chạm vào vòng 5m50 cho Đình Bắc dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 2-1.

Tiền đạo Công an Hà Nội Nguyễn Đình Bắc (giữa) mừng bàn thắng ở phút 90 trước Bắc Kinh Quốc An. Ảnh: Hoàng Huynh.

Sân Hàng Đẫy vỡ òa trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Các cầu thủ chạy tứ phía ăn mừng. Trong khi đó, người hùng Đình Bắc cởi áo rồi cùng HLV Polking chạy về phía khán đài A để chia vui.

Sau khoảnh khắc này đến lượt đội khách không giữ được bình tĩnh. Từ một va chạm ở sát biên, Cao Yongjing và Rogerio Alves ngã ra. Cầu thủ Trung Quốc tiếp tục xô mạnh vào người đối phương, dẫn đến xô xát. May mắn kịch bản như lượt đi không lặp lại khi hầu hết các cầu thủ khác giữ được bình tĩnh, và kéo những người liên quan ra xa.

Khi sự việc lắng xuống, trọng tài Saad rút thẻ đỏ trực tiếp cho Cao Yongjing. Wang Gang và Alves cũng nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Cao Yongjing (áo trắng giữa) được kéo ra khỏi khu vực hỗn loạn sau khi phạm lỗi với Rogerio Alves. Ảnh: Hoàng Huynh.

Cuối cùng, CAHN bảo toàn được thắng lợi 2-1. Họ duy trì nhì bảng với 8 điểm, hơn Bắc Kinh ba điểm cùng hiệu số đối đầu nên chắc chắn đi tiếp.

Ở lượt cuối ngày 4/12, thầy trò Polking phải thắng Taipo, đồng thời Bắc Kinh thắng Macarthur, thì mới chiếm được đầu bảng. Nếu CLB Australia có kết quả hòa, họ sẽ không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại do đã hơn hiệu số đối đầu với CAHN (thắng 1-0 và hòa 1-1).

Đội hình xuất phát

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Leygley Minh, Lê Văn Đô, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, Leo Artur, Alan Grafite, Rogerio Alves

Bắc Kinh: Zhang Jianzhi, Wu Shaocong, Ngadeu, Wang Gang, Jiang Wenhao, Sai Erjiniao, Guga, Lin Liangming, Yang Liyu, Zhang Yuan, Fabio Abreu.

Bảng E AFC Champions League Two 2025-2026 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Macarthur 5 3 1 1 9 5 +4 10 2 Công an Hà Nội 5 2 2 1 9 6 +3 8 3 Bắc Kinh 5 1 2 2 9 10 -1 5 4 Taipo 5 1 1 3 6 12 -6 4

Hiếu Lương