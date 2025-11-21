CAHN bị phạt vụ hỗn chiến ở Cup C2 châu Á

Trung QuốcCác cầu thủ thoát án kỷ luật, nhưng CLB Công an Hà Nội bị phạt tiền sau vụ hỗn chiến với Bắc Kinh Quốc An ở AFC Champions League Two 2025-2026.

Trong thông báo ngày 19/11, Ban kỷ luật LĐBĐ châu Á (AFC) xác định hành vi của cầu thủ CAHN và Bắc Kinh trong trận đấu cách đây hai tháng ở Trung Quốc là "gây điều tiếng xấu". Tuy nhiên, AFC không kỷ luật các cá nhân, mà chỉ phạt tiền hai đội bóng, mỗi đội 5.000 USD.

CLB Trung Quốc và Công an Hà Nội hỗn chiến, bị CĐV ném vật thể lạ Cầu thủ Công an Hà Nội (áo đỏ) và Bắc Kinh Quốc An (áo xanh) hỗn chiến trong trận hòa 2-2 ở lượt ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Công nhân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/9/2025.

Sự cố xảy ra ở phút 80, trên sân Công nhân tại Bắc Kinh hôm 18/9. Sau khi va chạm với Rogerio Alves và ngã ra ngoài đường biên dọc gần giữa sân, hậu vệ He Yupeng dường như cố tình di chuyển vào trong để ngăn CAHN tấn công. Các cầu thủ đội khách vì vậy phản ứng. Alan Sebastiao đã cầm chân He Yupeng lôi ra ngoài biên, dẫn đến xô xát.

Truyền hình đã không quay vụ xô xát này, mà lia máy về khu vực kỹ thuật của hai đội. Họ dường như muốn tránh cảnh bạo lực. Sự việc kéo dài khoảng 30 giây nhưng rất căng thẳng, và được khán giả Trung Quốc đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội như Weibo, Sina, 163.

Từ khán đài B của CĐV Bắc Kinh, nhiều vật thể lại được ném xuống cùng tiếng chửi bới. Một chai nước đã rơi trúng đầu nhân viên y tế chủ nhà rồi trúng mặt tiền vệ Lê Phạm Thành Long.

Cầu thủ xô xát trong trận Công an Hà Nội (áo đỏ) hòa Bắc Kinh Quốc An (áo xanh) 2-2 ở lượt ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Công nhân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/9/2025. Ảnh: Beijing Shooting.

Do trận đấu không có VAR, tổ trọng tài người Thái Lan phải tự quyết định bằng những gì mắt thấy. Ban đầu, trọng tài chính Wiwat Jumpaoon rút thẻ vàng cho Cao Quang Vinh và Wu Shaocong. Sau đó, ông chạy về khán đài A để hội ý cùng ba trợ lý, đồng thời thông báo sự việc cho ban tổ chức.

Ban tổ chức sân Công nhân sau đó phải phát loa đề nghị CĐV bình tĩnh. Sau hai phút hội ý, trọng tài Wiwat rút thêm thẻ vàng phạt Stefan Mauk và Wang Ziming.

Sau 4 lượt trận ở bảng E, CAHN và Bắc Kinh có cùng 5 điểm, nhưng đại diện Việt Nam xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua (+2 so với 0). Trong khi đó, Macarthur (Australia) dẫn đầu với 7 điểm, còn Tai Po (Hong Kong) xếp cuối với 4 điểm.

Bảng còn hai lượt trận để xác định hai đội dẫn đầu vào vòng 1/8 AFC Champions League Two. CAHN sẽ lần lượt tiếp Bắc Kinh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 27/11, rồi làm khách trước Taipo ngày 11/12.

Trung Thu