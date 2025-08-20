Chanathip khiến CLB Công an Hà Nội ôm hận

Thái LanCú đúp của Chanathip Songkrasin, trong đó có siêu phẩm gần giữa sân, giúp BG Pathum United thắng ngược Công an Hà Nội 2-1 ở trận ra quân Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026.

* Ghi bàn: Chanathip 58’, 90’+7 – Alan 20’.

Trên sân BG tối nay, Chanathip cho thấy đẳng cấp siêu sao hàng đầu Đông Nam Á trước đội bóng mạnh bậc nhất Việt Nam lúc này. Anh vào sân từ đầu hiệp hai thay Ekanit Panya, khi BG Pathum United đang bị dẫn 0-1 và thi đấu thiếu người do thẻ đỏ của Matheus Fornazari.

Sự xuất hiện của "Messi Thái" giúp chủ nhà kiểm soát bóng tự tin đầu hiệp hai và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 58. Từ đường phất dài ở sân nhà sang cánh phải, Jaroensak Wonggorn khống chế đợi Chanathip băng lên thì tỉa xuống. Tiền vệ sinh năm 1993 đi bóng ngoặt vào trong rồi sút chân trái vào góc gần xuyên qua cả Adou Minh lẫn Nguyễn Filip thành bàn.

Chanathip Songkrasin ghi cú đúp giúp BG Pathum United thắng Công an Hà Nội 2-1 ở lượt ra quân bảng A Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, trên sân BG, Thái Lan, ngày 20/8/2025. Ảnh: ASEAN United

Đến phút bù thứ bảy, thủ thành Nguyễn Filip băng ra ngoài vòng cấm phá bóng không tốt, để Kritsada Kaman đánh đầu chuyền lên. Chanathip kiểm soát và quan sát rất nhanh thấy thủ môn đội khách không kịp lùi về. Anh bấm bóng chân phải từ gần giữa sân qua tầm với thủ môn Việt Nam, ấn định tỷ số 2-1.

Khoảnh khắc siêu sao làm bùng nổ sân BG. Trên khán đài, CĐV hò reo ăn mừng, còn dưới sân, cả đội chạy đến ôm lấy Chanathip. Trong khi đó, Nguyễn Filip quỳ gối trong khung thành thất vọng. HLV Mano Polking cũng thất thần trước những gì học trò cũ tại đội tuyển Thái Lan đã tạo ra.

Tỷ số này không phản ánh đúng thế trận mà Công an Hà Nội (CAHN) đã tạo ra. Đại diện của Việt Nam hành quân đến Thái Lan với tư cách á quân giải đấu, vắng hậu vệ Cao Quang Vinh Pendant vì chấn thương, nhưng có tiền vệ Australia Stefan Mauk ra mắt.

Sau 10 phút đầu lúng túng, CAHN tìm được nhịp độ. Khả năng chọn vị trí, tốc độ và kỹ thuật khéo léo của Alan Sebastiao khiến hàng thủ chủ nhà khốn đốn. Phút 20, Leonardo Artur chọc khe xuyên tuyến để Alan bứt tốc vào vòng cấm rồi sút chân trái chéo góc mở tỷ số.

BG Pathum United Đội Công an Hà Nội 34% Kiểm soát bóng 66% 7 (2) Dứt điểm (trúng đích) 21 (12) 283 (77%) Chuyền (chính xác) 567 (87%) 2 Phạt góc 6 15 Lỗi 7

Dù vậy, tiền đạo Brazil cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội trước sự xuất sắc của thủ môn Bogdanovic. Phút 12, Alan xoay người dứt điểm cự ly gần bị Bogdanovic dùng chân cản phá. Đến phút 24, anh di chuyển tương tự pha ghi bàn nhưng cú bấm bóng không qua được tầm cản phá của thủ môn chủ nhà. Tám phút sau, Alan sắm vai kiến tạo với pha căng ngang từ biên phải nhưng cú đá cận thành của Lê Văn Đô trúng Bogdanovic.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi với thầy trò Polking khi BG Pathum United bị VAR hủy bàn của Lopez vì lỗi việt vị ở phút 36. Bảy phút sau, tiền đạo Matheus Fornazari nhận thẻ đỏ trực tiếp do ham bóng, tung móc chân phải trúng mặt Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ sinh năm 1999 phải băng đầu, trước khi rời sân nhường chỗ cho Trần Đình Trọng đầu hiệp hai.

Khi kết thúc trận đấu, Bogdanovic có tổng cộng 11 tình huống cứu thua trước 21 pha dứt điểm của đội khách. Việc phung phí cơ hội đã trở thành bệnh chưa khỏi của CAHN từ mùa trước. "Chúng tôi đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể giữ được lợi thế", tiền vệ Nguyễn Quang Hải nói sau trận. "Đội chủ nhà cũng có một trận đấu quả cảm".

Ngoài trận này, lượt ra quân bảng A Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026 có bất ngờ khi CLB Malaysia Selangor cầm hòa đương kim vô địch Buriram United 1-1 tại Thái Lan. Trong khi đó, Dynamic Herb Cebu của Philippines thua CLB Singapore Tampines Rovers 1-3.

Đội hình xuất phát

BG Pathum United: Slavisa Bogdanovic, Takaki Ose, Chanapach Buaphan, Drincic, Ekanit Panya, Gakuto Notsuda, Sarach Yooyen, Waris Choolthong, Pissano, Matheus Fornazari, Jaroensak Wonggorn

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh Leygley, Lê Văn Đô, Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Stefan Mauk, Alan Sebastiao, Leonardo Artur.

Hiếu Lương