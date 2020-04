Đường 'Nhuệ' tự xưng là chủ tịch hiệp hội hỏa táng

Thái BìnhNguyễn Xuân Đường thành lập Hiệp hội tang lễ, phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty và bắt nộp tiền quỹ từ thiện tính trên số ca hỏa táng.

Theo thông cáo ngày 25/4 của Tỉnh ủy Thái Bình, sau khi đi lao động tại Liên bang Nga, năm 2007, Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, Đường "Nhuệ") về địa phương. Hắn thường xuyên tụ tập một số đàn em gây ra các vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Từ năm 2010 đến nay, nhà chức trách đã xử lý 20 vụ, 12 nghi phạm có mối quan hệ với Đường. Tuy nhiên, trong các vụ án Đường không trực tiếp ra mặt mà để đàn em thực hiện nên việc xử lý gặp khó khăn.

Năm 2008, Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương (hiện 40 tuổi, quê huyện Tiền Hải) và bắt đầu hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản. Gần đây, vợ chồng Đường - Dương có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế, như: xây nhà cao tầng, mua ôtô hạng sang, sở hữu nhiều lô đất có giá trị, hoạt động từ thiện và tổ chức các sự kiện mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự...

Trụ sở công ty của vợ chồng Đường - Dương ở thành phố Thái Bình. Ảnh: Phạm Dự.

Cuối năm 2017, vợ chồng Đường - Dương thành lập Hiệp hội tang lễ Thái Bình, tự tuyên bố là Chủ tịch Hiệp hội, song không xin phép chính quyền địa phương. Quá trình hoạt động, Đường có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Đường và đàn em dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối để buộc đơn vị đầu mối cho Công ty dịch vụ tang lễ Hoàng Long (tỉnh Nam Định) dừng hoạt động tại Thái Bình.

Đường cùng đàn em Ninh Đức Lợi phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ, bắt nộp tiền tính trên số ca hỏa táng. Số tiền này Đường "Nhuệ" gọi là hội phí và quỹ từ thiện, song toàn quyền quyết định thu chi. Công ty nào không chấp nhận liền bị Đường đe dọa, cưỡng ép nên không dám tố cáo.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Đường và Lợi về tội Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Đường "Nhuệ" lúc chưa bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Thông cáo của Tỉnh ủy Thái Bình nêu rõ, việc phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra 6 năm trước tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình xuất phát từ việc Đường đi đòi nợ bà Trần Thị Lý giúp người khác. Bà Lý cho rằng không nợ Đường nên đưa sự việc ra công an phường Trần Lãm giải quyết. Tuy nhiên tại đây Đường đã đánh hai mẹ con bà Lý gây thương tích.

Công an thành phố Thái Bình sau đó đã khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích, song chưa xác định được bị can nên 6 tháng sau đã tạm đình chỉ điều tra vụ án. Gần đây thu thập được nhiều chứng cứ mới nên ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị can với Đường.

"Vụ án này tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo điều tra và nếu phát hiện có dấu hiệu bao che hay cố ý làm sai lệch kết quả cần xử lý nghiêm", Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh.

Về vụ án thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của vợ chồng Đường - Dương, Công an Tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can vì có sai phạm tại cuộc đấu giá một lô đất ở thuộc phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.

Bốn bị can là: Phạm Văn Hiệp và Vũ Gia Thành (Giám đốc và đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp), Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng (Trưởng phòng và nhân viên của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường) bị điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự 2015.

Vụ án Đường "Nhuệ" khởi nguồn từ ngày 7/4 khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Đường và bốn đàn em để điều tra vụ án Cố ý gây thương tích với cáo buộc hành hung tài xế xe khách. Đường "Nhuệ" sau đó liên tiếp bị khởi tố ở các vụ án Cố ý gây thương tích 6 năm trước và Cưỡng đoạt tài sản tiền hỏa táng trên địa bàn. Các vụ án phạm tội của Đường "Nhuệ" đã được Tỉnh ủy Thái Bình đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo với tinh thần không có bất kỳ vùng cấm nào. Quá trình điều tra, nhà chức trách cần phát động phong trào để nhân dân, người bị hại tố giác tội phạm song cũng cần có kế hoạch bảo đảm an toàn cho người tố giác.

Phạm Dự