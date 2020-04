Đường 'Nhuệ' - giang hồ núp bóng doanh nhân

Thái BìnhVợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") bảo kê dịch vụ hoả táng, lũng đoạn đấu giá đất, chỉ đạo đàn em gây rối, đánh người song 13 năm mới bị xử lý.

Năm 2007, Đường "Nhuệ" về Thái Bình làm ăn sau nhiều năm đi lao động tại Liên bang Nga và bị xác định đã tụ tập đàn em gây ra khoảng 20 vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Trong các sự việc này, Đường "Nhuệ" thường "giấu mặt" nên khó xử lý, ngày 25/4 Tỉnh uỷ Thái Bình thông báo.

Khi kết hôn với Nguyễn Thị Dương, Đường bắt đầu môi giới, buôn bán bất động sản. Từ cuối năm 2010 đến nay, Dương ba lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể nhưng không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế.

Năm 2015, vợ chồng Đường tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đường Dương vốn điều lệ 6 tỷ đồng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực trong đó có kinh doanh bất động sản. Công ty Đường Dương chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm, ngoài ra không nộp các khoản thuế khác với lý do "không phát sinh doanh thu".

Trước nhiều phản ánh của các tổ chức, cá nhân về hoạt động có dấu hiệu phạm tội của vợ chồng Đường, cuối năm 2017, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND yêu cầu Công an tỉnh Thái Bình mở đợt cao điểm truy quét. Tuy nhiên hơn hai năm sau, ngày 9/1, Công an tỉnh Thái Bình mới lập chuyên án với vợ chồng Đường "Nhuệ" và đồng bọn, Tỉnh ủy Thái Bình thông tin.

Chi cục Thuế thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư cho biết "Công ty Đường Dương nhiều năm liền khai báo lợi nhuận bằng 0". Sau khi vợ chồng này bị bắt, Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với cơ quan thuế để làm rõ các vấn đề liên quan việc hoạt động của doanh nghiệp này.

Trụ sở công ty Đường Dương ở thành phố Thái Bình. Ảnh: Phạm Dự.

Ngày 7/4, vụ án đầu tiên về các sai phạm của vợ chồng Đường "Nhuệ" được khởi tố để điều tra hành vi cố ý gây thương tích xảy ra ngay tại công ty. Vợ chồng Đường cùng bốn đàn em sau đó lần lượt bị khởi tố, tạm giam.

Theo Tỉnh uỷ Thái Bình, việc xử lý vụ án trên là bước đột phá ban đầu. Cơ quan điều tra sau đó đã "sờ" tới nhiều sai phạm khác liên quan Đường, Dương. Ngày 14/4, Công an thành phố Thái Bình khôi phục điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra 6 năm trước tại trụ sở Công an phường Trần Lãm và khởi tố bị can với Đường. 5 năm trước, vụ án đã phải đình chỉ điều tra với lý do "không tìm ra bị can". Tại vụ án này, cuối tháng 4, UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo điều tra và nếu phát hiện có dấu hiệu bao che hay cố ý làm sai lệch kết quả cần xử lý nghiêm.

Xác minh thông tin vợ chồng Đường có dấu hiệu thao túng khống chế, thông đồng trong đấu giá đất tại nhiều địa phương, cơ quan công an vào giữa tháng 4 đã bước đầu điều tra sai phạm tại cuộc đấu giá đất ở thuộc phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.

Liên quan việc này, 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trưởng thành phố Thái Bình đã bị khởi tố với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Vợ chồng Dương, Đường khi chưa bị bắt. Ảnh: Facebook nhân vật.

Ngoài vụ trên, sau ba năm bảo kê, cưỡng đoạt tiền của các doanh nghiệp làm dịch vụ hoả táng, ngày 22/4, Đường cùng đàn em Ninh Đức Lợi bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 3 điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2017, vợ chồng Đường lập Hiệp hội tang lễ Thái Bình song không xin phép chính quyền địa phương, tự tuyên bố là Chủ tịch Hiệp hội. Hắn ta sau đó cùng đàn em phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ, bắt nộp 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng. Công ty nào không chấp nhận sẽ bị Đường đe dọa, cưỡng ép.

Phạm Dự