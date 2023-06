'Điều tình yêu thật sự có thể làm - What real love can do'

Lời bài hát vang vọng bên tai, khiến người nghe như chìm đắm trong những thước phim quay chậm, thỏa sức suy nghĩ, tận hưởng theo trí tưởng tượng.

Xin chào đại gia đình mình,

Tôi là Phạm Thùy Dương, gửi ngàn lời yêu thương, lời chúc sức khỏe đến tất cả thành viên đã, đang, tương lai gần hoặc rất xa sẽ gia nhập, chia sẻ các câu chuyện của bản thân lên mục Tâm sự và Hẹn hò của báo VnExperess. Tôi là tác giả của hai bài viết:

Bài viết số một: Anh yêu, nếu chúng mình lấy nhau, được đăng tải vào ngày 03/06/2023, với nội dung thông báo phát lệnh truy vết chồng tương lai.

Bài viết số hai: Anh yêu, nếu chúng mình lấy nhau, được đăng tải vào ngày 10/06/2023, với nội dung thông báo kết quả tạm thời cuộc truy vết.

Bài viết lần này là một lời chào tạm biệt. Tôi xin lỗi nếu đã làm bạn thất vọng, buồn phiền về mình. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, trọn vẹn từng phút giây để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Vì chính tôi, người mà bạn từng quen biết.

Hôm nay, bầu trời trong xanh quá. Nếu không có nắng, liệu ta có nhìn thấy hết vẻ đẹp của bầu trời trong xanh? Như thói quen, sau một ngày làm việc cống hiến quên mình là ai, tôi tự thưởng cho bản thân bằng cách nấu một bữa ăn tối với những món đảm bảo theo các tiêu chí: thật đơn giản, cực kỳ dễ nấu nhưng phải ăn được nhiều nhất có thể (cười).

Sau khi no cơ bụng, cơ mắt bắt đầu trùng xuống, tôi khua tay khua chân lấy tai nghe để thả hồn mình vào một số giai điệu bài hát, như cách vỗ về cảm xúc của bản thân trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ bảy tiếng đồng hồ cùng với vài lần thon thót bất thình lình giật mình tỉnh giấc trong đêm.

Nhạc bắt đầu vang lên. Ừm, hay quá. Tôi là nhân vật chính trong bài hát đó (cười) và rồi... nước mắt chảy lúc nào không hay, đến khi cảm nhận chiếc gối đầu bị ướt, chợt nhận ra: "Ê, thanh niên nghiêm túc lại khóc nhè". Thật sự cuộc sống này đẹp quá. Tình yêu thương đẹp tựa pha lê. Đại gia đình mình nghe cùng tôi nhé.

1. Cry on my shoulder

"Nếu người hùng chưa bao giờ đến với em. Nếu em cần ai đó, khi em cảm thấy buồn. Nếu em đang chờ đợi một tình yêu và cảm thấy cô đơn. Nếu em gọi cho bạn bè nhưng không một ai đến. Em có thể chạy đi nhưng không thể trốn tránh được. Những cơn bão lòng và những đêm quạnh hiu. Rồi anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận. Rằng điều tuyệt vời nhất trong đời này, nào phải mất tiền mua. Nhưng nếu em muốn khóc, hãy khóc trên vai anh. Nếu em cần ai đó, thật sự quan tâm đến em. Nếu em cảm thấy buồn chán, trái tim em lạnh giá. Anh sẽ chỉ cho em điều mà tình yêu thật sự có thể làm được. Nếu với em, bầu trời chỉ toàn màu tăm tối, hãy cho anh biết. Bởi anh biết, có một thiên đường mà chúng ta sẽ đến. Dù thiên đường ấy có cách xa ngàn dặm đi chăng nữa. Nhưng nếu em cần, anh có thể mang nó đến bên em. Khi màn đêm trở nên lạnh lẽo và ưu buồn. Khi bao ngày qua, những khó khăn đã ngăn bước em. Thì anh luôn ở bên cạnh em. Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ rời xa em".

2. Một nhà

"Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời...".

3. Beautiful in white

"Anh không chắc là em có biết điều này không, nhưng lần đầu tiên anh gặp được em, anh thật sự hồi hộp đến nỗi không nói nên lời. Cũng ngay tại khoảnh khắc đó, anh đã nhận ra một điều, cuộc đời anh đã tìm được mảnh ghép còn thiếu. Vì vậy, chỉ cần anh sống, anh sẽ còn yêu em. Có em và được ôm lấy em vào lòng. Trông em thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó. Và kể từ bây giờ cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, anh sẽ khắc ghi mãi ngày hôm nay. Những gì chúng ta có là vĩnh cửu, tình yêu của anh là bất diệt. Và với chiếc nhẫn này, anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng, em là tất cả lẽ sống của đời anh, là tất cả những gì anh tin tưởng. Những từ ngữ này, tất cả đều xuất phát từ trái tim anh. Vì vậy, chỉ cần anh sống, anh sẽ còn yêu em".

4. Gia đình nhỏ, hạnh phúc to

"Một nụ cười bé, cha vui cả ngày. Một vài tiếng khóc, mẹ lo hàng đêm. Thầm cầu mong cho, con sẽ an lành, chín tháng sinh thành, một đời yêu thương. Một vòng tay lớn, ôm con vào lòng, một bàn chân to, cho con tập đi. Dù ngày mai kia, con lớn nên người nhưng với cha mẹ, con mãi bé thơ. À ơi, à ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang, đầy lời Mẹ ru. À ơi, à ơi, mãi mãi chúng ta, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to...".

5. Bữa cơm gia đình

"Anh ơi, công việc xong chưa? Hãy quay về nhà ăn cơm. Em và con sẽ có món quà tặng anh. Ba ơi, mau về nhà ba. Canh chua, cá lóc kho tộ. Cả nhà ta, cùng ăn bữa cơm gia đình.

Ba đang mau về đây thôi. Ba nhớ tiếng cười của con. Và nhớ ánh mắt của mẹ con. Cả nhà ta hôm nay thật vui. Cả nhà ta hôm nay quây quần. Con yêu ba, con yêu mẹ. Em yêu anh và anh yêu em. Cả nhà ta hôm nay thật vui. Cả nhà ta hôm nay sum vầy. Một nụ hôn yêu ba mẹ. Một bông hoa dành tặng cho em. Cùng với bữa cơm gia đình".

Vấp ngã à, không sao hết. Sai lầm thì đứng dậy. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng, cho dù họ từng thất vọng.

6. Bài ca tuổi trẻ

"...Tuổi trẻ này mình cùng nhau. Khoác vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát. Vui nay thôi ai biết mai sau em ơi. Đời loài người này ngắn lắm. Tứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống. Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài ố ô. Em ơi lo chi ngày dài. Chỉ cần chúng ta, tử tế với nhau. Nhỡ mai cho ông giời sập xuống. Nhỡ mai ta không còn thấy nhau...".

Lời bài hát vang vọng bên tai, làm cho người nghe như được chìm đắm trong những thước phim quay chậm, thỏa sức suy nghĩ, tận hưởng theo trí tưởng tượng của mỗi người. Và rồi khi quay trở lại thực tế của hiện tại, cho dù mọi chuyện có như thế nào, ta cũng không thể phủ nhận giá trị tốt đẹp của tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình và rộng hơn nữa là tình người - là chỗ dựa tinh thần rất lớn để mỗi người lấy đó làm điểm tựa, sống tốt hơn, bao dung hơn.

Và...

Dòng máu Việt luôn chảy trong huyết quản, tình người giúp chúng ta thu hẹp mọi khoảng cách. Chẳng vì thế mà nhà thơ Tố Hữu có câu: "Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người với người sống để yêu nhau".

7. Việt Nam ơi

"Bước giữa nắng tràn. Đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen. Giữa đất nước này, niềm tin luôn căng tràn. Đừng lo lắng, cười lên. Và gió qua tán cây. Hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười. Và nắng trên lá reo. Ngày xanh tươi sáng Việt Nam hỡi.

Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa. Về nơi nhà cao xe giăng phố. Hòa một niềm tin reo ca. Từ nơi đảo xa mênh mông sóng. Về nơi đồi cao bay mây trắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam...".

Nghe nhạc xong rồi, mong đại gia đình yêu thương tôi, đừng "ném đá hội nghị". Nếu có ném, từng người hành động, sắp xếp có thứ tự, có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ném đá nhỏ, đá bé, ném từ từ để tôi còn phản xạ, kịp thời né tránh. Ném đá to quá, chạy không kịp là tôi đến ăn vạ nhà từng người. Tôi nói thật đấy.

Mọi bữa tiệc, mọi cuộc vui đều đến hồi kết thúc. Cảm ơn mọi người đã giúp cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc. Những bài viết của tôi trên trang Hẹn hò của VnExpress, những người bạn, người anh, người chị mà tôi có cơ hội được quen biết, nói chuyện và đọc những câu chuyện tâm sự, chia sẻ của mọi người... là kỷ niệm đẹp được tôi gói ghém, cất giữ trong trái tim mình. Mong mọi người, trong đó có cả tôi và bạn - tất cả chúng ta, ai rồi cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Cả nhà giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Tôi tiếp tục cuộc hành trình viết lên câu chuyện của cuộc đời mình thật thú vị, ý nghĩa.

Nhật ký tháng 6/2023 - Những tháng năm của tuổi trẻ: Dám nghĩ - Dám làm - Dám dấn thân - Dám chịu trách nhiệm - Đứng dậy và tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời có hàng ngàn vì sao anh tú.



