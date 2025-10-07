Điều kiện khắc nghiệt ở Thượng Hải Masters

Trung QuốcThời tiết nóng bức kết hợp độ ẩm cao làm nhiều tay vợt cảm thấy kiệt quệ, ở giải Masters 1000 tại Thượng Hải.

Điều kiện thi đấu khắc nghiệt là một phần nguyên nhân khiến ĐKVĐ Jannik Sinner bị chuột rút nặng, dẫn đến phải bỏ cuộc trước Tallon Griekspoor ở vòng ba Thượng Hải Masters hôm 5/10. Tomas Machac cũng phải bỏ dở giữa chừng cuộc đọ sức với Valentin Vacherot vì sức khỏe không đảm bảo. David Goffin chịu kết cục tương tự.

Djokovic nôn khan ở trận gặp Hanfmann, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc hôm 5/10. Ảnh: Reuters

May mắn hơn khi đánh bại Taylor Fritz, nhưng Giovanni Mpetshi Perricard không hoàn toàn vui vẻ trong lần đầu sự nghiệp thắng một tay vợt top 10 thế giới. Sau trận, đại diện của Pháp cho biết cơ thể anh đã chạm tới giới hạn.

"Vô cùng vất vả. Điều kiện thi đấu khắc nghiệt, độ ẩm thì cao. Thật kinh khủng. Tôi nghĩ mình như sắp chết đến nơi trên sân rồi", Perricard nói với tờ L'Équipe hôm 6/10. "Tôi cố gắng tập trung và hy vọng điểm số này sẽ kết thúc sau một cú đánh nữa thôi, nhưng tình huống cứ tiếp diễn. Tôi vui với chiến thắng, nhưng tôi mừng hơn vì vẫn đứng được sau trận đấu".

Cũng tiếp tục ở lại với giải là Novak Djokovic, và giống các đồng nghiệp trẻ hơn, Nole phải rất vất vả để đối phó bầu không khí nóng ẩm, bức bối tại Thượng Hải. Trong trận thắng ngược Yannick Hanfmann, Djokovic nôn mửa hai lần do sức nóng và độ ẩm quá cao làm sức lực bị bào mòn.

Thực tế thử thách về khí hậu của Djokovic dễ thở hơn so với số đông khi tay vợt 38 tuổi được thi đấu vào chiều tối. Còn với những người phải thi đấu vào ban ngày như Arthur Rinderknech, đó quả thực là trải nghiệm ám ảnh.

"Mặt trời sẽ đánh gục bạn, rất khó để giữ bình tĩnh và ngăn cản những cảm xúc tiêu cực tràn đầy. Số lượng tay vợt rút lui hay bỏ cuộc ảnh hưởng đến tâm lý chung của mọi người", Rinderknech nói. "Đây là giải đấu tennis, nhưng cứ như thể là một sự kiện sinh tồn. Tất cả chỉ tìm cách để sống sót. Khi tôi nhìn lên khán đài thấy người hâm mộ cũng tìm mọi cách để làm mát, tôi tự nhủ bản thân không phải người duy nhất phải trải qua khó khăn. Và điều đó giúp tôi vượt qua".

Khi được đấu ở phiên tối, Rinderknech gây bất ngờ lớn khi hạ số ba thế giới Alexander Zverev 4-6, 6-3, 6-2 hôm 6/10. Anh sẽ gặp hạt giống số 15 Jiri Lehecka ở vòng bốn vào ngày mai 8/10.

Vy Anh