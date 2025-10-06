Djokovic thắng ngược ở Thượng Hải Masters

Trung QuốcCựu số một thế giới Novak Djokovic vất vả thắng Yannick Hanfmann 4-6, 7-5, 6-3 tại vòng ba Thượng Hải Masters hôm 5/10.

Djokovic lộ rõ sự mệt mỏi và bị Hanfmann lấn lướt trong phần lớn thời gian, nhưng anh kịp trở lại ở đoạn sau nhờ nguồn năng lượng từ khán giả Trung Quốc. Đánh bại Hanfmann sau 2 giờ 45 phút, Djokovic thắng trận dài thứ nhì trong năm anh góp mặt, theo thể thức ba set thắng hai.

"Thực sự khắc nghiệt khi phải thi đấu với độ ẩm hơn 80% ngày ngày qua ngày khác. Mọi thứ còn khó khăn hơn cho những tay vợt thi đấu vào ban ngày với sức nóng từ mặt trời", Djokovic nói về điều kiện thời tiết bức bối tại Thượng Hải. "Đây thực sự là thách thức lớn với tôi. Dù sao tôi đã xử lý được tình hình ngày hôm nay khi Yannick đã chơi một trận quá hay".

Djokovic đánh trái tay ở trận gặp Hanfmann, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc hôm 5/10. Ảnh: Reuters

Ở set đầu tiên, Hanfmann chơi đầy khí thế với cú quả đa dạng. Bên cạnh đó, tay vợt Đức giao bóng rất tốt, ghi tám điểm giao bóng trực tiếp, trong đó có game tám anh thực hiện bốn cú ace liên tiếp.

Sang set hai, Djokovic có lúc bị nôn, do sức khoẻ bị hao tổn nghiêm trọng vì thời tiết. Để đối phó, tay vợt 38 tuổi chơi mạo hiểm hơn với những pha xử lý tất tay nhằm rút ngắn đường bóng. Sự điều chỉnh này phát huy hiệu quả khi Djokovic tìm lại cảm giác tốt nhất ở thời điểm then chốt để thắng game đỡ bóng quyết định.

Duy trì phong độ, Djokovic sớm giành break-point ở game thứ tư trong set ba. Chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam làm chủ cuộc chơi kể từ đó. Tay vợt Serbia giao bóng ổn định, chỉ mất hai điểm trong 15 tình huống giao bóng một trước khi kết thúc trận đấu.

Kết quả này giúp Djokovic duy trì thành tích bất bại trước tứ kết Thượng Hải Masters trong lần thứ 11 tham dự. Tại vòng bốn, tay vợt đang sở hữu kỷ lục bốn lần vô địch giải sẽ đụng độ Jaume Munar - người hạ Yoshihito Nishioka 6-4, 5-7, 6-1.