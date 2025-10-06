Sinner bỏ cuộc ở Thượng Hải Masters

Trung QuốcChấn thương khiến tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner bỏ dở giữa set ba trận gặp Tallon Griekspoor tại vòng ba Thượng Hải Masters.

Sinner trở thành tay vợt đầu tiên phải bỏ cuộc ở hai sự kiện Masters 1000 liên tiếp với tư cách ĐKVĐ. Trước đó, tay vợt Italy cũng làm điều tương tự khi đấu Carlos Alcaraz ở chung kết Cincinnati Mở rộng.

Tại Thượng Hải, hành trình bảo vệ ngôi vương của Sinner dừng lại khi tỷ số đang là 6-7, 7-5, 3-2, nghiêng về Griekspoor. Không chỉ Sinner, đối thủ Hà Lan cũng gặp vấn đề ở chân trong một pha cứu bóng đầu trận và cần chăm sóc y tế trước set hai. Điều kiện thời tiết nóng nực với độ ẩm cao được cho là một phần nguyên nhân khiến cả Sinner lẫn Griekspoor dính chấn thương.

Sinner (trái) không đứng vững khi dính chấn thương, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc hôm 5/10. Ảnh: Reuters

Ở trận muộn nhất sân Trung tâm hôm 5/10, set mở màn diễn ra giằng co. Sinner và Griekspoor giao bóng ổn định khiến không có điểm break nào được tạo ra. Sự khác biệt chỉ xuất hiện ở tie-break khi Sinner đánh "phủ đầu", dẫn 4-0 rồi từ đó đi đến chiến thắng 7-3.

Set hai tưởng chừng thuận lợi hơn cho Sinner với việc đứng trước ba cơ hội thắng game giao bóng đầu của Griekspoor, rồi sau đó là ba break-point liên tiếp ở game thứ tám. Tuy nhiên, cơn ác mộng bỏ lỡ ba championship-point ở Roland Garros lại tràn về khi anh phung phí tất cả thời cơ. Trái ngược là Griekspoor, người thắng game đỡ bóng bản lề thứ 11 để giành lấy set hai.

Trước khi vào set quyết định, Sinner vào phòng thay đồ để điều trị cơn đau ở bắp đùi phải xảy ra do một pha trượt cứu bóng. Cũng bởi một tình huống tương tự trong game bốn mà chấn thương của tay vợt Italy trở nên nghiêm trọng hơn. Anh tập tễnh di chuyển, mất game giao bóng kế tiếp rồi khuỵu xuống trên ghế ngồi. Dù rất cố gắng, hạt giống số một đành bỏ cuộc khi gần như không thể đứng vững.

Như vậy, Sinner không thể duy trì thành tích toàn thắng trong lần thứ 11 đọ sức với một đối thủ đến từ Hà Lan. Phía đối diện, Griekspoor ngắt mạch sáu thất bại trước Sinner, đồng thời trở thành người Hà Lan đầu tiên vào vòng bốn Thượng Hải Masters, nơi anh sẽ đối đầu tay vợt số 204 thế giới Valentin Vacherot.

Vy Anh