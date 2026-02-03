Điều gì xảy ra với huyết áp nếu bạn ăn chuối mỗi ngày?

Một quả chuối mỗi ngày là cách ngon miệng để duy trì huyết áp ổn định, song người bị tiểu đường, bệnh thận hoặc đang dùng thuốc đặc trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Khi nói đến hạ huyết áp, chúng ta thường nghe về việc giảm muối (natri). Tuy nhiên, có một giải pháp quan trọng không kém nhưng ít được nhắc tới: tăng cường kali. Các nghiên cứu cho thấy bổ sung kali vào thực đơn là cách đơn giản và thú vị để kiểm soát các chỉ số huyết áp.

Tại Mỹ, gần một nửa người trưởng thành đang sống chung với cao huyết áp. Chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein cho rằng đã đến lúc cần thay đổi cái nhìn về chuối. "Nhiều người e dè chuối vì lượng đường, nhưng thực tế chúng giúp hạ huyết áp theo nhiều cơ chế khác nhau", bà nhấn mạnh.

3 tác động tích cực của chuối đối với huyết áp

Giúp cơ thể đào thải muối dư thừa

Chế độ ăn quá nhiều muối là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cao huyết áp. Kali trong chuối có khả năng "đối trọng" với tác động tiêu cực của natri. Theo chuyên gia Sheri Gaw, kali giúp thận lọc natri ra ngoài, lập lại cân bằng chất lỏng và làm giãn mạch máu.

Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 420 mg kali. Bạn có thể thái lát ăn kèm ngũ cốc, sữa chua, kẹp vào bánh mì bơ đậu phộng hoặc xay sinh tố để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Thư giãn mạch máu

Không chỉ dừng lại ở việc cân bằng muối, kali còn giúp thành mạch máu thư giãn. Khi mạch máu giãn nở, dòng máu lưu thông dễ dàng hơn, từ đó hạ huyết áp tự nhiên.

Đặc biệt, chuối còn chứa các chất chống oxy hóa, điển hình là catechin, giúp mạch máu giãn nở hiệu quả hơn, đồng thời giảm căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm tại thành mạch.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Các nghiên cứu mới đây gợi ý rằng một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh có liên quan mật thiết đến việc hạ huyết áp. Chuối cung cấp khoảng 3 g chất xơ mỗi quả. Nếu bạn ăn chuối khi chưa chín kỹ (chuối xanh hoặc vừa chín tới), chúng còn cung cấp tinh bột kháng - loại chất xơ đặc biệt nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột.

Một quả chuối mỗi ngày là cách ngon miệng để duy trì huyết áp ổn định. Ảnh: Bùi Thủy

Ăn chuối mỗi ngày có an toàn không?

Với hầu hết mọi người, ăn một quả chuối mỗi ngày là thói quen tốt để bổ sung vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một số nhóm sau cần thận trọng:

Người bệnh tiểu đường

Chuối có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng. Để khắc phục, bạn nên ăn kèm với nguồn protein và chất béo như một nắm hạt, một thìa bơ đậu phộng hoặc một lát phô mai.

Người bệnh thận

Thận yếu khó đào thải kali dư thừa, có thể dẫn đến các vấn đề về tim và cơ bắp.

Người đang dùng thuốc

Một số loại thuốc làm tăng nồng độ kali trong máu. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu đang dùng thuốc ức chế men chuyển (ACE) như benazepril; thuốc chẹn thụ thể angiotensin (ARBs) như losartan; thuốc lợi tiểu giữ kali hoặc một số loại thuốc lợi tiểu khác (như Lasix, Diuril...).

Những loại trái cây "vàng" khác cho người cao huyết áp

Nếu không thích chuối, bạn có thể thay thế bằng:

- Lựu: Giàu polyphenol giúp hạ huyết áp.

- Kiwi: Chứa actinidin giúp kích thích sản xuất oxit nitric, hỗ trợ giãn mạch máu.

- Cam: Nguồn cung cấp kali, chất xơ và vitamin C dồi dào.

- Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất): Chứa các hợp chất thực vật giúp mạch máu thư giãn. Một nghiên cứu cho thấy người cao tuổi ăn việt quất mỗi ngày trong 12 tuần đã giảm đáng kể huyết áp tâm thu.

Chuyên gia nhận định chuối là thực phẩm tuyệt vời cho huyết áp nhờ hàm lượng kali và chất xơ đặc biệt. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kết hợp với lối sống lành mạnh. Nếu bạn có các bệnh lý nền như thận hoặc tiểu đường, hãy luôn tham vấn chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng một thực đơn an toàn và phù hợp nhất.

Mỹ Ý (Theo Eating Well)